Arad, Israel.— Irán advirtió ayer que el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio de petróleo y otras exportaciones, quedaría “cerrado por completo” de inmediato si Estados Unidos cumple con las amenazas del presidente Donald Trump de atacar sus centrales eléctricas.

El mandatario estadounidense fijó la noche del sábado un plazo de 48 horas para abrir el estrecho.

Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina las Fuerzas Armadas iraníes, declaró que si Washington ataca las centrales eléctricas, Irán responderá de manera inmediata con medidas que incluyen:

—Cierre total del estrecho de Ormuz hasta la reconstrucción de las centrales dañadas.

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—Ataques a infraestructuras en Israel y a intereses vinculados a Estados Unidos en la región.

—Destrucción de centrales eléctricas en países que alberguen bases militares estadounidenses.

“Las amenazas y el terror no hacen más que reforzar nuestra unidad”, dijo el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en su cuenta de la red estadounidense X.

Ormuz, por donde transita cerca de 20% del petróleo mundial, sigue en el centro del conflicto.

Los precios del petróleo subieron a primera hora del lunes tras el ultimátum de Trump a Irán para reabrirlo. Poco después de la apertura del mercado en la Bolsa Mercantil de Chicago, a las 22_00 GMT, el barril estadounidense West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, subía 1.8% hasta superar los 100 dólares por barril, antes de retroceder levemente. El crudo Brent para entrega en mayo subió a un ritmo similar, hasta 113.44 dólares por barril.

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De un contingente de 4 mil 500 marineros y marines estadounidenses se dirige a Medio Oriente, incluyendo un equipo de desembarco de un batallón de infantería respaldado por helicópteros, aviones de combate F-35 y vehículos blindados de desembarco, como preparación para una “batalla por el control del estrecho de Ormuz y de instalaciones energéticas clave”, informó ayer el diario The Washington Post. El Pentágono también aceleró el despliegue de una unidad similar, la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines, desde San Diego, añadió.

Israel anticipó que los combates con Irán continuarán varias semanas más y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió atacar “personalmente” a todos los dirigentes iraníes, “sus instalaciones, sus activos económicos”.

“Tenemos dinero de sobra”

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en entrevista con NBC News que la Fuerza Aérea y la Armada iraníes están “completamente debilitadas” y que todas las opciones, incluyendo el envío de tropas para asegurar la isla de Kharg —que alberga la mayor terminal de exportación de crudo de la República Islámica—, están sobre la mesa. Esta isla fue bombardeada por EU la semana pasada.

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Bessent descartó que el gobierno de Trump vaya a elevar los impuestos para financiar la guerra. “¿Por qué íbamos a [subir los impuestos]? Tenemos dinero de sobra. Contamos con un billón de dólares en el presupuesto de este año para el ejército”. Justificó los 200 mil millones de dólares que el gobierno quiere que el Congreso apruebe diciendo que es dinero para “fortalecer al ejército”. Cuestionado sobre si el presidente Trump va a desescalar o intensificar la guerra, Bessent respondió: “No son cosas que se excluyan mutuamente. A veces hay que escalar para desescalar”.

El papa León XIV afirmó que sigue con “consternación” la guerra en Medio Oriente y dijo que “no podemos permanecer silenciosos” frente a lo que está ocurriendo. “La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios”.

Irán dijo haber lanzado 400 misiles balísticos contra Israel desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero. Tres misiles balísticos fueron detectados cerca de Riad, capital de Arabia Saudita.