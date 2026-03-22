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La Habana. Un alto funcionario aseguró el domingo que la isla comunista se prepara para un potencial de, pero insistió en que su país "no tiene disputa" con Washington.

"Nuestro ejército siempre está preparado. Y de hecho, estos días se prepara para la posibilidad de una , dijo el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, a NBC. "De verdad esperamos que no ocurra", agregó.

"Cuba no tiene disputa alguna con Estados Unidos. Sí tenemos la necesidad y el derecho de protegernos. Pero estamos dispuestos a sentarnos" a negociar, afirmó Fernández de Cossio.

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La entrevista se difundió mientras las autoridades cubanas intentan el domingo restablecer el en la isla luego del segundo apagón nacional en menos de una semana, con la red eléctrica afectada por una infraestructura envejecida y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Las crisis se han intensificado desde que el principal aliado regional y proveedor de petróleo de la isla, el líder socialista venezolano , fue capturado y derrocado en una operación militar estadounidense en enero.

En la entrevista, grabada en inglés antes del apagón, Fernández de Cossio continuó: "Estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación".

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"Esperamos que el combustible llegue a de una u otra forma y que este boicot que impone Estados Unidos no dure ni pueda mantenerse para siempre".

La energía ya regresó en algunas partes de , pero otras continuaban sin luz el domingo temprano. Un día antes, el Ministerio de Energía reportó una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional en el país de casi 10 millones de habitantes.

Desde 2024 ha habido siete apagones nacionales, que complican la vida en un país en . Los cubanos temen que la comida se dañe en los refrigeradores.

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El presidente de Estados Unidos, , amenazó con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. Desde el 9 de enero, la isla no ha importado crudo.

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