Agentes de migración serán desplegados en los aeropuertos de Estados Unidos desde el lunes, en medio de la creciente congestión en las terminales por un bloqueo presupuestal parcial en el Congreso que ha demorado el pago a los agentes de seguridad.

El presidente Donald Trump anunció la medida extraordinaria en una publicación en redes sociales el domingo por la mañana. Funcionarios ya trabajan en un plan.

Tom Homan, zar fronterizo de Trump, confirmó a CNN que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) serán trasladados de sus funciones habituales a los aeropuertos el lunes, pero no realizarán trabajos para los que no estén capacitados.

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"No veo a agentes de ICE revisando máquinas de rayos X, porque no están entrenados para eso", dijo en CNN.

En cambio, los agentes ayudarán "donde puedan proveer seguridad extra", como monitoreando las salidas.

"Hoy (domingo) diseñaremos un plan y lo ejecutaremos mañana", confirmó.

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Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del ICE. El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.

Más de 300 empleados han renunciado desde el 14 de febrero, de acuerdo con el DHS. Según medios estadounidenses, las ausencias no programadas se han más que duplicado.

Algunos agentes optaron por tomar un segundo empleo o depender de donaciones, según miembros de los sindicatos. Varios aeropuertos importantes recolectan tarjetas de regalo y abastecen despensas de alimentos para el personal de la TSA.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo que cree que la situación "empeorará" en los próximos días.

"A medida que empeora, creo que eso presiona al Congreso para que llegue a una resolución", afirmó Duffy en ABC.

Los demócratas en el Congreso se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS hasta que se apliquen cambios en la manera en que el ICE lleva a cabo redadas contra migrantes, después de que surgieran en redes sociales varios videos de enfrentamientos violentos.

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Los demócratas han exigido patrullajes reducidos, la prohibición de usar máscaras para los efectivos del ICE y el requisito de que los agentes obtengan una orden judicial antes de entrar en propiedad privada.

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