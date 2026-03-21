Más Información
SAT cancela permiso para donativos a más de 100 ONG; Mexicanos Primero y México Evalúa, entre las afectadas
Mexicanos Primero, en espera de que el SAT le autorice nuevamente recibir donativos; presentó solicitud desde diciembre del 2025
Elon Musk habría fomentado "deepfakes" para aumentar el valor de X, alerta Fiscalía de París a EU; Francia investiga a la red social
Hernán Bermúdez impugna fallo que rechazó su amparo contra extradición a EU; asunto es turnado a Tribunal Colegiado del Edomex
VIDEO: Lula ofrece alianza energética a Sheinbaum; Petrobras y Pemex podrían colaborar para extraer crudo
Senado convoca a Taddei a reunión previa a discusión de Plan B; analizarán alcances de reforma electoral
Filux 2026: Regresa el Festival Internacional de la Luz a la CDMX; presenta la exposición “Solo la luz, primavera”
El multimillonario Elon Musk ofreció pagar los salarios de los agentes de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos quienes, a pesar de ser personal esencial, trabajan sin paga por un bloqueo presupuestal parcial.
La suspensión de los fondos ha provocado filas más largas de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos, donde los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) trabajan sin recibir salario desde mediados de febrero.
"Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse presupuestal que está afectando negativamente la vida de tantos estadounidenses en aeropuertos de todo el país", escribió Musk en su red social X.
Lee también ¿Qué se verá afectado con el cierre del Departamento de Seguridad Nacional de EU?
Desde el 14 de febrero, los recursos para el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están congelados por la disputa entre demócratas y republicanos en el Congreso por las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). El DHS es responsable de los puestos de seguridad en aeropuertos.
Por esta situación, el ausentismo de los agentes ha aumentado. Ahora es común que el tiempo de espera en los puestos de seguridad sea de varias horas.
Debido a este cierre parcial, miles de funcionarios federales del DHS están en desempleo técnico, mientras que muchos otros, cuyas funciones se consideran esenciales, siguen trabajando. En ambos casos, no reciben salarios.
Los cerca de 65 mil empleados de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo.
Lee también Sale Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional de EU; estas son las polémicas que marcaron su gestión
Según varias estimaciones, el salario anual de estos agentes oscila entre 50.000 y 60.000 dólares, lo que suma un presupuesto de unos 2.500 millones a 3.500 millones de dólares al año.
La riqueza de Musk es de unos 839.000 millones de dólares, según el más reciente ranking de la revista Forbes publicado el 10 de marzo.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]