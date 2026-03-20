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El gobierno ha rechazado una solicitud de la embajada de en La Habana para que se le permita importar diesel para sus generadores mientras la administración continúa imponiendo un bloqueo de combustible en la isla, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

El gobierno cubano rechazó la solicitud, ya que el Departamento de Estado de EU estaba considerando una reducción de personal en la embajada en La Habana debido a la escasez de diesel. Según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar este delicado asunto, tal medida probablemente provocaría que Estados Unidos exigiera una reducción similar de personal en la embajada cubana en Washington.

El rechazo del gobierno cubano fue reportado inicialmente por The Washington Post.

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Cuba ha sufrido una disminución de sus reservas de petróleo desde que Estados Unidos derrocó al líder venezolano, interrumpiendo así los vitales envíos de crudo desde ese país. Posteriormente, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba.

La isla depende de su propio gas natural, energía solar y petróleo para el funcionamiento de sus centrales termoeléctricas, pero eso no ha sido suficiente para satisfacer la demanda.

El enfrentamiento por el diesel se produce en un momento en que Trump ha estado presionando para que se produzca un cambio drástico en el gobierno liderado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

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Trump ha sugerido que los máximos dirigentes cubanos harían bien en evitar el destino del expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue derrocado y arrestado en una operación militar estadounidense en enero. Venezuela había sido el aliado más cercano de Cuba y le suministraba petróleo fuertemente subsidiado.

Según un funcionario, no se prevé que se produzca de inmediato una posible reducción de personal en la embajada, ya que Estados Unidos cree que tiene suficiente diésel de reserva para un mes más.

Díaz-Canel declaró la semana pasada que Cuba había mantenido conversaciones con el gobierno estadounidense. Esta fue la primera vez que el país caribeño confirmó las especulaciones generalizadas sobre las conversaciones con la administración Trump, en medio de la campaña de presión del gobierno republicano.

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Las organizaciones humanitarias comenzaron a entregar ayuda a Cuba por vía aérea el viernes, incluyendo paneles solares, alimentos y medicinas.

Cuba se ha estado preparando para recibir un cargamento de petróleo ruso a finales de este mes, que sería su primer envío en los últimos tres meses.

Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han declarado que ven a la nación insular como el próximo país donde Estados Unidos puede expandir su influencia.

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Según informó previamente Associated Press, la administración Trump busca la salida de Díaz-Canel mientras Estados Unidos continúa negociando con el gobierno cubano. No se han ofrecido detalles sobre a quién le gustaría ver en el poder.

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