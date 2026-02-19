Bruselas.- La Unión Europea (UE) aprobó incluir formalmente a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas del bloque comunitario por las represiones a las protestas en el país, en las que murieron miles de manifestantes.

Tras el acuerdo político alcanzado por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE el pasado 29 de enero, el Consejo de la UE adoptó hoy la designación formal, que implicará que la Guardia Revolucionaria iraní estará ya sujeta a medidas restrictivas en virtud del régimen de sanciones antiterroristas de la UE, informó hoy la institución a través de un comunicado.

Entre las medidas incluidas en el régimen de sanciones, se incluyen la congelación de fondos, activos financieros o recursos económicos en los Estados miembros de la Unión Europea, y la prohibición a los operadores de la UE de ofrecer financiación al grupo.

Lee también Irán amenaza con declarar terroristas a ejércitos europeos

Con la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní, ahora hay 13 personas y 23 grupos y entidades sujetos a las medidas restrictivas de la lista de terroristas de la UE.

Los ministros de Exteriores llegaron a la unanimidad necesaria para tomar esta decisión en el Consejo de enero tras años sobre la mesa. Previamente, países como Francia y España habían expresado reservas al alertar de las consecuencias diplomáticas que podría implicar la decisión.

¿Qué dice Irán tras designación de la Guardia Revolucionaria como terrorista?

Tras el anuncio del acuerdo político, Irán lo calificó como "otro error estratégico" de la Unión Europea, a la que acusó de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

La UE justificó la decisión asegurando que "cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando en su propia desaparición", en palabras de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

"Terrorista es, en efecto, como se denomina a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo. Europa apoya al pueblo iraní en su valiente lucha por la libertad", subrayó entonces la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Lee también Irán advierte que "responderá de inmediato" en caso de ataque de EU; "hay muchas bases a nuestro alcance", dice

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre contra la situación económica del país, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3 mil 117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7 mil 015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11 mil 700 posibles muertes y estiman unos 53 mil arrestos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc