Mundo | 02-08-26 | 13:15 |

El Ministerio de Relaciones Exteriores de afirmó este domingo que el país está cerca de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de tránsito para los buques en el .

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la ruta del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", declaró el portavoz Esmail Baqai en una entrevista en la televisión estatal, sin dar detalles.

Desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, Irán mantiene el control de hecho sobre esta vía navegable estratégica, por la que antes transitaba alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo.

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Horas antes, la agencia estatal IRNA, que cita al ministro de Relaciones Exteriores , afirmó que las negociaciones con Omán, el otro Estado ribereño del estrecho, "iban por buen camino" y "se encontraban en sus últimas fases".

Omán no ha hecho declaraciones al respecto.

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Según Baqai, "un acuerdo entre Irán y sobre una nueva ruta no tiene nada que ver con si el estrecho de Ormuz se reabre o permanece cerrado".

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Teherán culpa a del cierre.

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"El estrecho se cerró debido al incumplimiento por Estados Unidos de sus compromisos, a su bloqueo naval de y a todas las medidas hostiles que Estados Unidos ha adoptado contra la república islámica" durante este periodo, afirmó.

Los dos países firmaron un a mediados de junio que puso fin a meses de hostilidades, pero se rompió después de que ambos se acusaran mutuamente de violarlo.

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Esto dio lugar a contra Irán y a ataques en represalia de Teherán contra varios países de Medio Oriente.

Trump ordenará pausa

En Estados Unidos, el presidente afirmó que ordenará a las fuerzas estadounidenses abstenerse de nuevos ataques contra Irán y aseguró que sus aliados de Medio Oriente han acordado las bases de un acuerdo para poner fin a la guerra después de cinco meses.

El acuerdo en ciernes “incluirá la APERTURA INMEDIATA, COMPLETA Y TOTAL DEL ESTRECHO DE ORMUZ, y el fin de la de Irán”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el sábado por la noche.

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“Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del MUNDO y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, sujeto a poder concretar rápidamente un ACUERDO”, afirmó Trump.

Un funcionario regional dijo que la propuesta anunciada por Trump el fin de semana pide que Estados Unidos e Irán regresen a las negociaciones y sigan resolviendo muchos de los asuntos que han frenado avances previos en el acuerdo.

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El funcionario, que participa en los esfuerzos de mediación, indicó que la propuesta contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y la suspensión de ataques en toda la región, incluidos los de milicias respaldadas por Irán en Irak contra los países árabes del Golfo Pérsico y Jordania.

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Estados Unidos, a cambio, pondrá fin a su bloqueo naval sobre Irán y permitirá que Teherán exporte su petróleo, tal como se establece en el acuerdo tentativo de alto el fuego, agregó.

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