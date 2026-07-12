Irán lanzó el domingo misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y anunció el cierre del estrecho de Ormuz tras ataques estadounidenses en respuesta a disparos iraníes contra un buque, una nueva escalada que pone en entredicho la tregua.

Ante esta situación, el jefe de la diplomacia pakistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar, instó a las partes a la "desescalada" y a la moderación.

La tensión se disparó este domingo en la región cuando Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques aéreos contra su territorio, y se escucharon explosiones en Qatar.

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Las autoridades cataríes confirmaron haber interceptado misiles, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato "en respuesta a los ataques continuos" de Estados Unidos.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, reivindicaron además un inusual ataque contra Omán, afirmando haber destruido bases de apoyo logístico de los portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, según la agencia Irib.

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Mascate convocó al embajador iraní y expresó una protesta formal, un gesto inusual por parte del sultanato, que ha intentado hasta ahora mantener una posición equidistante entre Washington y Teherán.

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El ataque se produjo horas después de que el canciller iraní estuviese en ese país para hablar sobre el estrecho de Ormuz, un importante punto de discordia en el conflicto.

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También Jordania indicó haber sido blanco este domingo de tres misiles iraníes que no causaron daños.

Previamente, Irán había anunciado disparos contra un barco en el estrecho de Ormuz que "había intentado tomar una ruta no autorizada".

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"Un buque que había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas fue alcanzado por disparos de advertencia y detenido", señalaron los Guardianes de la Revolución.

EU golpeó a Irán "muy duro"

Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos golpeó a Irán "muy duro" con sus últimos ataques por la noche, y sugirió que un acuerdo entre ambos países estaba bien encaminado antes de esta nueva reanudación de las hostilidades.

"Los golpeamos muy duro anoche. Teníamos un acuerdo con ellos ayer. Estaban cediendo en todo y, de repente, dos horas después de eso atacaron un barco con un dron", declaró el presidente estadounidense a CNN por teléfono.

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