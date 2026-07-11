Washington.— El gobierno de Estados Unidos le ha exigido a Irán que anuncie públicamente que el estrecho de Ormuz está abierto y que las embarcaciones que atraviesen la vía ya no serán objeto de ataques, informaron el viernes altos funcionarios de Washington, añadiendo que las disputas al interior del poder en Teherán han dificultado las labores por alcanzar y mantener un acuerdo.

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que aceptó seguir conversando con Irán; sin embargo, reiteró que dio por “terminado” el alto al fuego que llevaba en vigor desde abril debido a los ataques cruzados de esta semana.

Al mismo tiempo, una delegación de Qatar, país mediador en el conflicto, llegó ayer a Teherán para unas reuniones, informó un medio local iraní.

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“Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO”, afirmó Trump en Truth Social.

El mandatario ya había declarado el fin de la tregua el miércoles, cuando tachó a los dirigentes iraníes de “locos”, afirmando que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”. Incluso así, dejó la puerta abierta a que su equipo continúe negociando.

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Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques el martes con unos bombardeos mutuos en Medio Oriente que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese el fuego alcanzado en abril.

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Estados Unidos bombardeó Irán dos noches seguidas tras haber acusado a Teherán de unos ataques contra tres barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el suministro de hidrocarburos que se ha vuelto un elemento clave en el conflicto. En respuesta, las fuerzas iraníes atacaron a varios países del golfo: Kuwait, donde una persona resultó herida; Bahréin y Qatar.

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Un repunte de las tensiones que coincidió con los funerales del antiguo guía supremo iraní Ali Jamenei, muerto el 28 de febrero, en el primer día de los bombardeos israelo-estadounidenses que desencadenaron la guerra.

Apenas unos instantes antes de las declaraciones de funcionarios estadounidenses, el enviado de Irán ante Naciones Unidas aseguró ante los reporteros en la sede del organismo que cualquier actividad en el estrecho de Ormuz, incluida su apertura o las operaciones de retiro de minas, “recae exclusivamente en Irán”.

“Cualquier intento por parte de actores externos de interferir o establecer un arreglo de poder violaría el [acuerdo provisional] y socavaría su implementación, retrasaría el restablecimiento de la navegación comercial normal, pondría en peligro la seguridad marítima y aumentaría las tensiones regionales”, afirmó el embajador Amir Saeid Iravani.

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Aunque Irán dijo que había lanzado ataques contra activos estadounidenses en Qatar y el Estado del Golfo acusó a Teherán de atacar uno de sus petroleros en el estrecho de Ormuz, Doha respaldó el viernes la continuación de la vía diplomática.

La agencia iraní Tasnim afirmó que la delegación qatarí se encontraba en Teherán para “tratar de reforzar el papel de Qatar como mediador tras los acontecimientos del martes”, cuando Doha condenó a Teherán por lo que calificó de “agresión inaceptable” contra uno de sus buques. Irán negó la acusación.

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El primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, que también ha estado mediando en el conflicto, mantuvo el viernes una llamada con el emir de Qatar para tratar la reciente escalada, según indicó su oficina en un comunicado.

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Sin embargo, el principal negociador iraní en las conversaciones con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, adoptó un tono desafiante. “Poner fin a la guerra es una prioridad para los países del mundo, pero todos deben saber que esta confrontación nunca terminará con la rendición de Irán”, declaró, según la agencia de noticias ISNA. Los iraníes están “plenamente preparados para defendernos”, agregó.

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La guerra tomó una pausa con el acuerdo del cese al fuego el 8 de abril entre Washington y Teherán. Pero desde entonces ha habido brotes esporádicos de violencia.

La agencia estatal libanesa declaró que un ataque israelí en el sur del país mató a un joven el viernes. Agencias

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