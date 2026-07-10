Berlín.- La primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, informó que su país recibió 3 mil 350 millones de dólares (unos 2 mil 930 millones de euros) del Banco Mundial (BM) como parte del acuerdo alcanzado entre Kiev y el organismo internacional en la última Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania.

"El presupuesto estatal recibió 3 mil 350 millones de dólares en el marco del Programa de Política de Primer Empleo y Crecimiento del Sector Privado, ejecutado conjuntamente con el Banco Mundial", escribió Sviridenko en Telegram sobre unos fondos que servirán también a "respaldar la estabilidad macrofinanciera" y a "financiar los gastos" del Estado.

Los fondos permitirán al país invadido por Rusia, entre otras cosas, asumir gastos concretos en la transformación de la agricultura, el sistema educativo, el monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero o la integración de los mercados en la Unión Europea (UE), según la primera ministra ucraniana.

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Sviridenko, que recordó que el dinero llegó a Kiev en aplicación del acuerdo alcanzado entre Ucrania y el Banco Mundial en la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania celebrada el pasado 25 de junio en Gdansk, en el norte de Polonia, apuntó que la próxima fase del pacto implicará la recepción de nuevos fondos -hasta 874 millones de euros- a finales de 2026.

Para ello, eso sí, tendrán que cumplirse "algunas condiciones", precisó Sviridenko, que subrayó que Japón y Reino Unido contribuyen a la financiación de este acuerdo de Ucrania con el Banco Mundial.

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