Miami. Las Fuerzas Armadas estadounidenses levantaron el bloqueo a todos los buques comerciales con destino y origen en Irán tras la firma del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los "grandes buques navales" en la zona.

"Hoy, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, conforme a las instrucciones del presidente", indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El Centcom sostuvo que "las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de embarcaciones hacia o desde los puertos iraníes", uno de los puntos del memorando de entendimiento que firmó Trump el miércoles durante una cena en el Palacio de Versalles en Francia.

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Aunque subrayó que "todos los esfuerzos militares estadounidenses de aplicación del bloqueo han cesado", advirtió que los "grandes buques navales permanecerán en el área general para asegurarse de que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, respeten y estén en plena vigencia y efecto".

Desde que Trump ordenó el bloqueo para presionar a Irán, el 13 de abril, el Centcom reportó haber desviado 142 buques comerciales e inhabilitado nueve que no cumplieron órdenes.

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El anuncio del Ejército estadounidense ocurre tras firmarse el nuevo acuerdo, que estipula la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, y el fin del bloqueo marítimo que impuso Estados Unidos.

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También fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chií Hezbolá, aliada de Teherán.

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Según el texto del memorando, Estados Unidos e Irán se dan 60 días para cerrar un acuerdo de paz definitivo, que incluiría el tema nuclear, el alivio de sanciones a Teherán y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

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