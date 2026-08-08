Imágenes satelitales revisadas por The Associated Press mostraban que un petrolero sancionado que transporta casi un millón de barriles de crudo parece estar cada vez más sumergido en el agua frente a la costa de Omán, donde lleva encallado varias semanas.

En los últimos días, el crudo se ha estado filtrando y extendiéndose rápidamente desde el Caroline Bezengi y ha alcanzado la isla Qibliyah, frente a la costa suroeste de Omán.

Al 7 de agosto, un vertido de película aceitosa cubría casi 800 kilómetros cuadrados (309 millas cuadradas), según Wim Zwijnenburg, experto ambiental de PAX, una organización holandesa que monitorea el medio ambiente en zonas de conflicto.

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Greenpeace Alemania, que también ha estado monitoreando la situación, señaló que el vertido está aumentando, lo que indica un deterioro del estado del buque.

“El análisis de imágenes satelitales sugiere que el derrame de petróleo abarcaba 45 kilómetros cuadrados (17 millas cuadradas) hasta el 26 de julio. Para el 2 de agosto, se había expandido a alrededor de 150 kilómetros cuadrados (58 millas cuadradas), y las imágenes del 4 de agosto indican que ahora se extiende por aproximadamente unos 600 kilómetros cuadrados (232 millas cuadradas)”, explicó Nina Noelle, experta en desastres ambientales de Greenpeace Alemania.

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El sábado, Zwijnenburg indicó que la película aceitosa apenas era visible en nuevas imágenes satelitales y parecía haberse diluido y dispersado por las condiciones meteorológicas.

Derrame amenaza zona protegida con fauna en peligro de extinción

El área afectada forma parte de la reserva del mar Arábigo, una zona marina protegida que alberga fauna como petreles, que están en peligro de extinción, y la rara ballena jorobada arábiga.

El Caroline Bezengi, de 247 metros (899 pies) de eslora, está encallado frente a la isla Qibliyah, en el suroeste de Omán, después que su tripulación reportó una explosión a bordo el 8 de junio, según reportes de prensa.

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Se cree que forma parte de la flota fantasma de Rusia y ha sido sancionado por el gobierno británico y la Unión Europea por transportar cargamentos de crudo ruso. En mayo zarpó del puerto ruso de Novorossiysk, en el mar Negro, de acuerdo con la empresa de seguimiento de datos geoespaciales SynMax Maritime.

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Se cree que los propietarios tienen su sede en Shanghái, según Greenpeace y otros reportes.

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Las últimas imágenes satelitales, fechadas el 5 de agosto, parecen mostrar una estela aceitosa que se extiende hacia el noreste del petrolero, encallado frente a la costa rocosa, y que rodea la isla. En las imágenes, el buque parece estar parcialmente sumergido, notablemente más que en una foto tomada el 31 de julio.

Julio y agosto son los meses de mayor intensidad de la temporada de monzones en esa zona.

No está claro si hay esfuerzos de rescate o salvamento

El gobierno de Omán indicó el jueves que estaba respondiendo al incidente. No queda claro por el momento si las autoridades han llegado al petrolero y si hay esfuerzos para rescatarlo o frenar la fuga de crudo.

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El comunicado de la Agencia de Noticias de Omán señaló que las autoridades vigilaban la zona mediante imágenes satelitales, inspecciones de campo y modelos técnicos. Los equipos estaban listos “para implementar los procedimientos necesarios” a fin de gestionar posibles efectos en la vida marina y en la seguridad de la navegación en la zona, agregó.

Greenpeace Alemania advirtió en un comunicado el miércoles de un “riesgo inminente de un desastre petrolero sin precedentes a partir de un petrolero averiado, con consecuencias devastadoras para las costas de la región y los ecosistemas marinos”.

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Instó a todos los organismos pertinentes a actuar de inmediato para evaluar las opciones de contención, y pidió a Omán que solicite asistencia internacional si fuera necesario.

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gs