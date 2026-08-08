Las autoridades canadienses declararon el sábado el estado de emergencia después de que un incendio forestal de rápida propagación obligara a evacuar durante la noche a más de 20 mil personas en la provincia occidental de Columbia Británica.

Los vientos avivaron el incendio, denomidado Bald Range, lo que provocó que se extendiera a última hora del viernes, empujando las llamas hacia el distrito de Summerland y afectando a comunidades en todos los valles circundantes.

El incendio se reportó por primera vez durante la tarde del viernes y no parece tener relación con los incendios previos a la Copa del Mundo 2026.

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"Sabemos que ha habido pérdidas importantes de viviendas y propiedades. También sabemos que algunas personas quedaron atrapadas cuando las condiciones cambiaron rápidamente", dijo el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, en un comunicado el sábado.

"Se están llevando a cabo evacuaciones aéreas para las personas que siguen aisladas detrás del perímetro del incendio", señaló Eby.

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Kelly Greene, ministra provincial de Gestión de Emergencias y Preparación ante el Cambio Climático, declaró el estado de emergencia.

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La cadena CTV News informó que más de 50 personas tuvieron que ser evacuadas por aire en la comunidad de Faulder, a medida que avanzaban las llamas.

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"El gobierno federal está preparado para ayudar y apoyar al gobierno de Columbia Británica en estos esfuerzos", afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, en una publicación en X.

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gs