Estados | 13-08-26 | 11:11 |

Michoacán.- El Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, anunció la a ese país, del total de municipios michoacanos, a partir de este martes.

Eso significa que ya regresaron a la inspección en huertas y empaques, los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en todos los municipios productores del oro verde.

“Deseo expresar nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento al embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como al gobierno de los Estados Unidos, por la disposición, apertura y visión diplomática demostradas para concretar la reanudación total de las actividades oficiales e inspecciones del Gobierno de EU en Michoacán“, expresó, Juan Carlos Venegas Álvarez, productor de aguacate en la región de Uruapan.

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El empresario agrícola consideró que el anuncio realizado este 13 agosto representa un hecho fundamental para la certidumbre económica, la estabilidad laboral y la sostenibilidad productiva del sector aguacatero en la región.

“Este resultado es prueba de que el diálogo constructivo, la coordinación binacional efectiva y el compromiso mutuo entre las autoridades de ambos países, son la vía más sólida para proteger las cadenas de suministro, la seguridad y el comercio legítimo que beneficia a miles de familias trabajadoras, productores y consumidores en ambas naciones“.

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Venegas Álvarez dijo que los integrantes del sector agroproductivo de Michoacán reafirman el compromiso inquebrantable de mantener los más altos estándares de calidad, trazabilidad e inocuidad, colaborando activamente con las instancias correspondientes para garantizar que la prosperidad compartida y el respeto a los acuerdos comerciales se mantengan como el pilar de la relación transfronteriza.

“Celebramos este logro de cooperación y renovamos nuestra absoluta disposición para continuar trabajando de la mano por el desarrollo y la certidumbre de nuestra industria“, sostuvo.

afcl/LL

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