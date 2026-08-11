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En el primer semestre de este año, cuatro de los agroalimentos más exportados por México registraron caídas, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Las ventas de cerveza a otros países cayeron 5% en dicho semestre con respecto al mismo período del año pasado. A pesar de ello, la bebida fue el agroalimento más exportado con un valor de 3 mil 221 millones de dólares (mmdd).
Las berries —fresas y frambuesas frescas o congeladas- alcanzaron un valor de exportación de mil 933 millones de dólares, 0.5% menos que en el acumulado a junio de 2025.
El aguacate registró la peor caída con -24.4%, al exportarse solo mil 690 millones de dólares, lo que significó una caída de la segunda a la cuarta posición.
El azúcar fue el cuarto producto en registrar una caída de 10.1%, lo que ubicó dicho endulzante en el octavo lugar de los alimentos más exportados con un valor de mil 45 millones de dólares.
Productos agroalimentarios más vendidos
Los agroalimentos más vendidos y que registraron crecimiento en este primer semestre del año fueron: el tequila con 2 mil 331 millones de dólares, lo que planteó un incremento del 21.8%.
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Las exportaciones de bovino (ganado y carne) sumaron los mil 566 millones de dólares, con un incremento del 8.1%.
Las ventas de jitomate a otros países subieron 2.4% lo que ubicó a dicha hortaliza en el sexto lugar con mil 455 millones de dólares.
El séptimo producto más exportado fueron los chiles con mil 048 millones de dólares, un incremento de 1.8% con respecto al mismo período del año anterior.
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GCMA dijo que el valor acumulado de las exportaciones agroalimentarias de enero a junio llegó a los 27 mil 811 millones de dólares, 1.7% mayor que en el mismo periodo de 2025. El valor de las importaciones alcanzó los 23 mil 278 millones de dólares, 4.9% mayor al comparado con el acumulado a junio de 2025.
En los primeros seis meses del año la balanza comercial se mantuvo superavitaria con 4 mil 533 millones de dólares, sin embargo, indica un saldo menor en 12.1%.
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