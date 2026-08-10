Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportó que el precio de la canasta básica de 24 productos, acordada en el Paquete contra la Información y la Carestía (PACIC), bajó 5.8%.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 10 de agosto en Palacio Nacional, Escalante destacó también la disminución del precio del jitomate y otros productos que no forman parte de la canasta que no debe costar más de 910 pesos.

“La canasta básica de estos 24 productos ha disminuido en 5.8%, ubicándose actualmente en un precio promedio nacional de 834 pesos con 76 centavos. En noviembre de 2024 estaba en 886.45, y de nuevo este es un reconocimiento a todo el sector de las tiendas de autoservicio por estar apoyando a la economía de las familias mexicanas”, mencionó.

Iván Escalante en la “Mañanera del Pueblo” del 10 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

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En el caso de los productos de la canasta básica que presentaron un decremento en su precio, mencionó al jitomate en 29.20% para abajo; chile serrano disminuyó 6.98% su precio; zanahoria, 2.48%; y azúcar, 1.59%.

Entre otros productos que no integran la canasta, pero que también se miden, el durazno disminuyó 5.34%; el ejote, 5.07%; la papaya, 2.96%; y la guayaba, 2.69%.

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