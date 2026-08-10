[Publicidad]
Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reportó que el precio de la canasta básica de 24 productos, acordada en el Paquete contra la Información y la Carestía (PACIC), bajó 5.8%.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 10 de agosto en Palacio Nacional, Escalante destacó también la disminución del precio del jitomate y otros productos que no forman parte de la canasta que no debe costar más de 910 pesos.
“La canasta básica de estos 24 productos ha disminuido en 5.8%, ubicándose actualmente en un precio promedio nacional de 834 pesos con 76 centavos. En noviembre de 2024 estaba en 886.45, y de nuevo este es un reconocimiento a todo el sector de las tiendas de autoservicio por estar apoyando a la economía de las familias mexicanas”, mencionó.
Lee también Gobierno quita 164 mmdp a Pemex en subsidios; petrolera enfrenta reducción de ingresos, baja producción y huachicoleo
En el caso de los productos de la canasta básica que presentaron un decremento en su precio, mencionó al jitomate en 29.20% para abajo; chile serrano disminuyó 6.98% su precio; zanahoria, 2.48%; y azúcar, 1.59%.
Entre otros productos que no integran la canasta, pero que también se miden, el durazno disminuyó 5.34%; el ejote, 5.07%; la papaya, 2.96%; y la guayaba, 2.69%.
[Publicidad]
Citlalli rechaza iniciativa de réplica en tiempo real para mañaneras; "se ven patéticos queriendo censurar", dice al PAN
apr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
¿Quién es Cristóbal Alfaro, jugador del Atlante que anotó doblete vs Estados Unidos?
Estados
Mujer herida por explosión de pipa en Cuernavaca es trasladada a CDMX; cinco personas ya fueron dadas de alta
Mundo
VIDEO: "¡Por favor, tranquilos!"; así vivieron periodistas el terremoto en Colombia
Mundo
VIDEO: "Por poquito y no salimos"; padre narra cómo salvó a su bebé durante terremoto en Pereira