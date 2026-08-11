Ario de Rosales.— La exportación de aguacate michoacano hacia Estados Unidos comenzó a normalizarse este lunes en la mayoría de las huertas y empacadoras localizadas en las zonas autorizadas por la embajada estadounidense para esta primera etapa.

Los municipios contemplados son Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, además del corredor que conecta Morelia con Pátzcuaro; en estos puntos se retomaron las labores de inspección y certificación del fruto destinado a exportación.

La reanudación se produce después de que el miércoles pasado se notificara la suspensión temporal de las actividades de exportación, por hechos considerados como una amenaza para el personal e intereses de Estados Unidos.

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Ante esto, el gobierno de México anunció el fortalecimiento de la seguridad en la región productora de aguacate con el envío de más de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para resguardar huertas, empacadoras y al personal responsable de las inspecciones.

Estas acciones permitieron que durante el fin de semana se avanzara hacia una reapertura parcial de las exportaciones.

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Aunque desde la noche del viernes ya estaba permitido realizar el corte y empaque del producto, las empresas del sector decidieron esperar hasta este lunes para reactivar los envíos, debido a la organización logística necesaria y a que los compradores estadounidenses adquirieron aguacate de Jalisco, y de países como Perú.

Sin embargo, las demás regiones aguacateras del estado de Michoacán deberán permanecer a la espera de nuevas autorizaciones para reanudar el proceso de exportación.

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Regreso al trabajo

EL UNIVERSAL acompañó este lunes la cosecha con la que se reanudó la actividad agrícola del aguacate en una de las huertas del municipio de Ario de Rosales.

Margarito Rodríguez, de 40 años, es jornalero. Cuenta que lleva tres en la cosecha del llamado “oro verde” y es parte de una cuadrilla que este lunes trabajó en la huerta El Mirador.

Mientras trabaja, platica que los tres días que se suspendieron las actividades de corte, empaque y comercialización le pegaron en su bolsillo, ya que vive al día y depende de la cosecha para mantener a su esposa y sus tres hijos.

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Margarito retoma su ritmo y celebra que este lunes pudieron volver al corte.

“Hasta apenas hoy que se dio el trabajo, gracias a Dios, porque es con lo que nos mantenemos y aquí se trabaja todos los días“, dice.

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Margarito y otros nueve cortadores más están bajo la batuta de Alexis Pamoats Álvarez, el jefe de cuadrilla, quien reconoce que esos días de inactividad fueron de mucha tristeza y preocupación, sobre todo porque la gente a su cargo no iba a tener un ingreso económico.

A ese sentimiento se une el productor y dueño de la huerta, Luis Fernando Hernández Alfaro. “Nos pegó recio a la economía a todos. Nos atrasamos todos en el trabajo, los empaques en sus entregas; hay penalizaciones por incumplir contratos, hay pérdidas y más que nada la gente más vulnerable dejó de percibir el sustento para su familia. Cuadrilleros, camioneros y demás personas que dependen de la cadena productiva y alimenticia del aguacate también se vieron golpeados”, advierte.

Mientras supervisa su corte y las condiciones de calidad, Luis Fernando señala que las consecuencias de la paralización del corte todavía no terminan, ya que deben enfrentar otras adversidades, principalmente en el mercado de Estados Unidos.

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“La exportación ya se retomó y esperemos que las cosas sigan y que permanezcan las medidas de seguridad como están ahorita, porque donde nos cierren el mercado de Estados Unidos, no sé qué vaya a pasar. Aunado a que un empaque, por muy pequeño que sea, son pérdidas millonarias y de clientes a los que les tienen que cumplir con lo establecido, y el no llegar un día les cuesta hasta el cliente“, alerta.

Explica que, aunque el aguacate de Michoacán es el mejor del mundo en calidad, los clientes estadounidenses tienen otras opciones.

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“Porque ya tenemos la competencia en Perú, Guatemala, Colombia, Sudáfrica, y entonces ya no somos únicos, ya tenemos de dónde nos hagan mosca por otros lados, aunque sea poco y a pesar de que digan que nuestro aguacate es el mejor del mundo, pero ya hay otras opciones y al final el consumidor va a buscar la opción donde esté”, señala el productor.

La seguridad

Luis Fernando Hernández Alfaro confirma que en la zona agrícola aguacatera se percibe la presencia de los mil 500 elementos militares que envió el gobierno federal.

“Ya se empezaron a ver. Se empezó a notar la presencia [de militares] desde el día sábado, y qué bueno. Esperemos que sea así y que no vengan nada más dos o tres días o una semana”, comenta.

Agrega que: “ojalá que sea una cosa constante para que también la gente pueda andar más segura. Pueda haber más movimiento de transporte de carga con seguridad y podamos estar todos generando y recibiendo ingresos”.

Al final de la jornada, los cortadores llenan el camión, Luis Fernando lo supervisa, el representante de Sanidad Vegetal y los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dan su visto bueno, le colocan el sello y dan salida al transporte que va al empaque, donde se procesa y envía a Estados Unidos.

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