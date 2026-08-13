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Bogotá.- La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de heridos a 3 mil 824, informó el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo.
El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 40 mil 753 familias afectadas, 12 mil 584 viviendas destruidas y 74 mil 873 averiadas.
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