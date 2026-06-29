Los comercios, restaurantes, hoteles y otros negocios turísticos vendieron menos de lo previsto en las primeras semanas del Mundial de Futbol, revelan encuestas de organismos empresariales.

Esto se debe a las restricciones legales para usar logos y marcas de la FIFA, pagos por transmitir los encuentros, los altos precios y porque se programaron pocos partidos en México, indicaron analistas a EL UNIVERSAL.

Más allá de los festejos en avenidas, plazas, glorietas y monumentos, sólo 11.6% de los empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo que tuvo mayores ventas en la primera semana del evento deportivo que se inauguró el 11 de junio en la capital del país.

Fuente: Sondeo nacional de la Conaco-Servytur

La mayoría, 54.7% de los empresarios, reportó ventas similares a las habituales, 22.1% registró disminuciones y 11.6% consideró que es temprano para ver resultados.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) también dio a conocer que sólo 50% de los restaurantes informó que sus ventas estuvieron por encima de una semana regular, con un ticket promedio de 251 a 600 pesos por persona.

“Hay un consumidor más cuidadoso con su gasto: aunque la inflación ha dado algo de respiro, el bolsillo sigue presionado por el encarecimiento de alimentos, servicios y gastos cotidianos, y eso hace que muchas familias prioricen su consumo. Además, el ánimo del consumidor viene más cauto que en otros momentos, por lo que el gasto en entretenimiento y consumo fuera del hogar se vuelve más selectivo”, explicó la Canirac.

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El economista en jefe de Finamex, Víctor Gómez Ayala, calculó que el impacto del Mundial en la economía será de 0.2 puntos porcentuales, porque se jugarán pocos partidos y se concentran en tres ciudades, por lo que la llegada de turistas es menor a que si hubiesen albergado todos los juegos.

“Sólo algunos negocios y algunas industrias son las que captan el beneficio”, dijo en entrevista con El Gran Diario de México.

Habrá que esperar a agosto y septiembre para ver el impacto en los indicadores económicos.

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El presidente de Bursamétrica, Ernesto O’Farrill, explicó que el impacto del Mundial fue más bajo de lo que se estimó en México y Estados Unidos; incluso del otro lado de la frontera se dijo que “fue el evento que no es evento”.

“A lo mejor sube de 60% a 70% la ocupación hotelera donde haya un partido y vuelva a bajar a 60%, lo mismo las líneas aéreas, que presentan números negativos frente al año anterior, tanto líneas mexicanas como estadounidenses, por el alza de precios ante los incrementos de la turbosina”, expuso.

“Los precios tan altos del Mundial hicieron que la gente prefiriera mejor no asistir, por eso los turistas ven los partidos en pantallas de los Fan Fest y celebran en las calles. Pareciera que con esos niveles de precios están matando a la gallina de los huevos de oro”, añadió.

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El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, Ignacio Martínez, destacó que en este Mundial “ves a gente festejando, no consumiendo. Se desborda la celebración de otra forma”.

Comprar una playera oficial implica gastar, al menos, ocho salarios mínimos, mientras que acudir a algún restaurante a ver la transmisión es caro para la mayoría de la población y por la legislación no se pueden usar marcas o realizar publicidad sobre las transmisiones.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, señaló que el impacto del Mundial ha sido desigual.

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“La derrama se concentra en ciudades sede, zonas turísticas y establecimientos con promociones, mientras que pequeños negocios no han registrado un aumento relevante. Además, las expectativas iniciales fueron demasiado optimistas”, indicó el también profesor de Economía en la UNAM.

“Las familias participan en el consumo mundialista, pero con mayor cautela, buscando promociones, menús compartidos y opciones de precio medio. La inflación en servicios y la menor confianza del consumidor limitan el ticket promedio”, señaló.

“La inseguridad influye en la percepción del destino, pero pesan los altos costos de viaje y hospedaje, los partidos entre tres países y porque muchos aficionados concentraron su estancia en Estados Unidos”, agregó Calzada.

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