Pemex informó ayer que la inversión capitalizable prevista en el segmento de Exploración y Extracción asciende a 102.1 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026.

De este monto, se contempla ejercer 81.6 mil millones con recursos propios de Pemex y 20.5 mil millones de inversión capitalizable que se han pagado con recursos provenientes del Programa de Financiamiento de Inversión, coordinado por la Secretaría de Hacienda mediante Banobras.

Con relación a la nota publicada por este diario, titulada “Pemex castiga aún más producción de petróleo crudo”, la empresa señaló que su contenido es inexacto, pero sin precisar la inversión correspondiente al primer trimestre de 2026.

EL UNIVERSAL publicó el domingo que el presupuesto aprobado y programado originalmente para Exploración y Extracción ascendió a 86.7 mil millones de pesos entre enero y marzo, pero se invirtieron 81.6 mil millones, de acuerdo con la información que Pemex entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

“Las inversiones previstas para 2026 tienen como objetivos aumentar y mejorar la calidad de las reservas de petróleo y gas, incrementar la tasa de restitución de reservas para contribuir a la recuperación de la producción, así como fortalecer la confiabilidad de la infraestructura de producción y transporte de hidrocarburos”, añadió Pemex.

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