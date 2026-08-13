La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibe este jueves 13 de agosto a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que fueron reforzados los accesos alrededor del recinto histórico.

En la calle Moneda, por donde se prevé que ingresen las y los docentes, se observaron policías con extinguidores y escudos. Además, en calles como 5 de Mayo y Tacuba se observaron vallas con elementos de la policía.

Vallas en Palacio Nacional ante el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con la Sección 22 de la CNTE. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Este encuentro quedó acordado el 31 de julio, luego de que integrantes de la Sección 22 interceptaron a la Mandataria y le expusieron los temas pendientes, previo a un evento en Oaxaca.

“Los recibo ahí en la Ciudad, si quieren. Los puedo recibir el jueves 13 de agosto, ahí en la Ciudad”, dijo la Presidenta al acordar que se tratarán temas relacionados con esta sección de la Coordinadora.

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