[Publicidad]
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibe este jueves 13 de agosto a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que fueron reforzados los accesos alrededor del recinto histórico.
En la calle Moneda, por donde se prevé que ingresen las y los docentes, se observaron policías con extinguidores y escudos. Además, en calles como 5 de Mayo y Tacuba se observaron vallas con elementos de la policía.
Este encuentro quedó acordado el 31 de julio, luego de que integrantes de la Sección 22 interceptaron a la Mandataria y le expusieron los temas pendientes, previo a un evento en Oaxaca.
“Los recibo ahí en la Ciudad, si quieren. Los puedo recibir el jueves 13 de agosto, ahí en la Ciudad”, dijo la Presidenta al acordar que se tratarán temas relacionados con esta sección de la Coordinadora.
Dan suspensión definitiva a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso; es acusada de lavado de dinero
apr
[Publicidad]
Más información
Nación
Sheinbaum reacciona a debut de Enrique de la Madrid como conductor de programa en TV Azteca; ironiza si subirá el rating
Destinos
¿Qué hacer el fin de semana? 5 opciones cerca de CDMX
Nación
Sectur: incrementa 7.7% el turismo en primer semestre 2026; se registran 51.1 millones de visitantes internacionales
Mundo
"Ventana de vida" se hace más estrecha en Colombia a más de 72 horas del terremoto; labores de búsqueda no se detienen