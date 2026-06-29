La ocupación de espacios industriales en todo el país superó los 680 mil metros cuadrados entre abril y mayo, previo al Mundial de Futbol, dio a conocer la firma de investigación inmobiliaria Solili.

Este volumen refleja un crecimiento de 6% en comparación con la ocupación registrada durante el mismo bimestre del año anterior.

Monterrey encabezó el arrendamiento de espacios industriales durante el periodo, concentrando 26% de las operaciones totales.

En segundo y tercer lugar se ubicaron Ciudad de México y Guadalajara, con participaciones de 19% y 13%, respectivamente.

De acuerdo con Vianey Macías, líder de Análisis de Mercado de Spot2.mx, una plataforma especializada en el sector inmobiliario comercial, el nearshoring o el reacomodo de cadenas de suministro contribuyó a llenar las naves en los principales corredores industriales y dejó al país ante el reto de construir más de estos espacios.

“Los corredores industriales más demandados operan con niveles de ocupación que en cualquier otra clase de activo se considerarían de saturación”, aseguró.

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En Apodaca, Nuevo León, las naves industriales reportan una ocupación de 96% a 97%, con un precio promedio de renta de 7.50 dólares por metros cuadrados al mes, el más alto de los corredores monitoreados por Spot2.mx.

Los proveedores automotrices y manufactureros generan una demanda constante en esta zona.

La firma también destaca la zona de El Marqués, en Querétaro, con tasas de ocupación en el sector industrial de 94% a 96%, así como una renta promedio de 5.75 dólares por metros cuadrados.

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Esta zona se ha visto beneficiada por proyectos relacionados al Plan México donde una de las metas es aumentar el contenido nacional en sectores como el automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores y farmacéutico, lo que se traduce en más metros ocupados en este corredor.

En Jalisco, la región de Zapopan Norte se ha consolidado como bodegas del comercio electrónico con rentas de 7.05 dólares por metro cuadrado y una ocupación de 93% a 95%. Destacan parques como La Venta del Astillero. En Aguascalientes, los espacios están ocupados a 99%.

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