Tepetlaoxtoc, Méx.- La mañana de este domingo, autoridades de los tres niveles de Gobierno pusieron en marcha un operativo de búsqueda para localizar a un tigre que salió del área donde se encontraba resguardado.

Protección Civil del Estado de México dio a conocer que se encuentran elementos de seguridad tanto federal, estatal como municipal en esta búsqueda.

Las labores están encabezadas por el Coordinador General ,Adrian Hernández Romero, personal especializado, unidades de atención y drones para fortalecer las acciones de localización.

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Buscan a tigre que escapó en Edomex. Foto: Especial

Se hizo un llamado a la población a mantener la calma y evitar acercarse a las zonas donde se desarrolla el operativo.

De identificar cualquier avistamiento comunicarse al 911, mantenerse a una distancia segura y no intentar capturarlo.

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El tigre se encontraba bajo resguardo dentro de un centro ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recuerdo Naturales (Semarnat).

Fue la tarde de este pasado sábado 27 de junio cuando se dio a conocer que el felino había escapado.

LL