La salida de un empleado no termina cuando entrega su computadora, tarjeta de acceso o credencial. En el entorno digital, también es necesario cerrar "las puertas" que utilizaba para entrar a correos, plataformas y sistemas corporativos. Dejar alguna abierta puede convertirse en un riesgo de ciberseguridad para toda la organización.

Aunque las empresas suelen concentrar sus esfuerzos en protegerse de ataques externos, una cuenta que permanece activa después de una baja también puede convertirse en un punto vulnerable.

Yair Lelis, director de Ciberseguridad de Cisco México, advierte que “la salida de un colaborador siempre debe tratarse como un proceso crítico de seguridad, no únicamente administrativo”.

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El riesgo de una cuenta olvidada

Uno de los principales problemas aparece cuando la baja de un colaborador no está acompañada por un protocolo claro para retirar sus permisos. En algunos casos, se da por hecho que otra área notificará a sistemas o que alguien se encargará de desactivar las cuentas, pero cuando el procedimiento depende de tareas manuales y aisladas, pueden quedar accesos sin revisar.

También existe la práctica de conservar cuentas activas por si posteriormente se necesita consultar algún archivo o información. El problema es que una credencial que ya no debería utilizarse puede seguir funcionando durante semanas o incluso meses.

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El riesgo no se limita al correo corporativo. En esquemas híbridos también es necesario revisar sesiones abiertas, aplicaciones de colaboración y mensajería, servicios en la nube, VPN, accesos privilegiados y dispositivos vinculados.

Recuperar una computadora no significa necesariamente haber eliminado todas las vías de entrada.

Los accesos de exempleados pueden facilitar fraudes, fugas de datos y ataques si sus credenciales permanecen activas. Foto: Pexels

Una contraseña puede abrir demasiadas puertas

El peligro aumenta porque los atacantes no siempre necesitan vulnerar directamente los sistemas de una compañía. De acuerdo con Lelis, “muchos ataques exitosos comienzan con credenciales válidas”, por lo que una cuenta que permanece habilitada puede convertirse en una vía para acceder a información o hacerse pasar por un usuario legítimo.

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Una credencial que no se elimina puede utilizarse para cometer fraudes, provocar una fuga de información, robar propiedad intelectual o acceder indebidamente a datos de clientes. Además, cuando el ingreso ocurre con una cuenta válida, detectar la actividad maliciosa puede resultar más complicado.

Un informe de 2025 de Talos, la organización de investigación en inteligencia sobre amenazas de Cisco, identificó el uso de credenciales válidas robadas como una de las técnicas utilizadas en campañas de phishing. Los atacantes pueden aprovechar cuentas de confianza para enviar mensajes engañosos y aumentar las posibilidades de que las víctimas interactúen con ellos.

Cerrar accesos también es proteger la empresa

Para reducir estos riesgos, las organizaciones pueden establecer un procedimiento formal de desvinculación laboral del empleado que se active desde el momento en que se confirma la salida de un empleado. Siempre que sea posible, este proceso debe automatizarse para reducir errores y acelerar la revocación de permisos.

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Entre las acciones básicas se encuentran desactivar las cuentas corporativas, cerrar sesiones en plataformas de colaboración y mensajería, retirar accesos a VPN y sistemas privilegiados, desvincular dispositivos y revisar las aplicaciones y servicios en la nube asociados con el usuario.

A esto conviene sumar revisiones periódicas de permisos, por ejemplo, cada tres o seis meses. Así, la empresa puede mantener una trazabilidad de quién tiene acceso a cada sistema, qué información puede consultar y si ese permiso sigue siendo necesario.

La gestión de identidades, señala Lelis, no debería verse únicamente como una responsabilidad del área de tecnología: “Proteger la identidad digital es sinónimo de proteger el negocio”.

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