La Temporada de Verano de la Sinfónica de Minería arrancó este fin de semana: tendrá un total de nueve programas, la presencia de destacados solistas internacionales, dos sedes temporales (Palacio de Bellas Artes y el Centro Cultural Ollin Yoliztli) y el estreno de varias obras.

Carlos Miguel Prieto, su director artístico, destaca el estreno internacional del Concierto para chelo, de Martinus, durante el Programa 4, que se llevará a cabo el fin de semana del 25 y 26 de julio: “Esa obra es un estreno mundial de un compositor colombiano joven. Es un artista que está teniendo mucho éxito a nivel mundial. Creo que va a ser de un interés especial porque, además, está como solista Jesús Castro-Balbi. Pero también hay estrenos para la orquesta, como el concierto para violín Distant Light, de Peteris Vasks, o la obra Altar de viento, de Gabriela Ortiz. Es decir, no es que sean necesariamente estrenos en México, pero son estrenos para nosotros y eso es interesante”.

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Algo que ha caracterizado los programas de la Sinfónica de Minería —continúa el director— es la búsqueda del balance justo para atraer al público, llamar su atención y, al mismo tiempo, hacer obras nuevas: “Creo que, en ese sentido, la temporada está muy lograda. Siempre vemos la programación a largo plazo de la orquesta y tratamos de balancear las obras que no se han hecho en mucho tiempo y, dentro de esas, hay varias: hace muchísimo que no se hacía la Quinta Sinfonía, de Prokófiev, la Missa solemnis, de Beethoven, un programa entero de Mozart, la sinfonía Redoble de timbal, de Haydn. Aunque sean obras importantes y esenciales del repertorio no habían aparecido hace tiempo por azares del destino, ahí están ahora. Es una programación muy completa, además de un elenco de solistas variadísimo e interesantísimo: hay tres violinistas, un par de pianistas, un chelista, un flautista. Las voces balancean la temporada de forma muy buena”.

Señala que, por su peso artístico, cada solista elegido es ideal para el respectivo programa donde participa: los violinistas Vadim Gluzman y Augustin Hadelich, la soprano Anabel de la Mora, las pianistas Anne-Marie McDermott y Lilya Zilberstein, y el flautista Alejandro Escuer, por mencionar algunos, además del director asociado Raúl Aquiles Delgado, y los directores huéspedes Giancarlo Guerrero y Jeannette Sorrell.

La gala de clausura será el 28, 29 y 30 de agosto en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

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