Los Ángeles.— Minions & Monsters, la séptima película de la franquicia Despicable Me, recaudó 36.4 millones de dólares en la taquilla del fin de semana festivo para ubicarse al tope en EU y Canadá, según estimados del estudio.

Toy story 5, que la semana pasada superó a Supergirl, quedó de segunda con una cifra estimada de 31 millones de dólares.

La película de los Minions, en la que los malvados secuaces buscan la gloria cinematográfica en la Edad de Oro de Hollywood, se estrenó el miércoles y recaudó un estimado de 61.4 millones de dólares en sus primeros cinco días, según cálculos del estudio.

Los Minions son una franquicia popular a nivel mundial y Minions & Monsters ha recaudado 160 millones de dólares en todo el mundo en su semana de estreno.

En medio de la celebración del 250 aniversario de EU tuvo Young Washington; se estrenó en el tercer puesto con casi 21 millones de dólares.

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