Después de que Inglaterra eliminó a México en el Mundial 2026, la embajada británica en nuestro país celebró el triunfo y envió un mensaje de amistad entre ambas naciones.

La embajada indicó que "Inglaterra continúa el viaje mundialista": "¡Ha sido un honor compartir este momento histórico entre nuestros países!".

"Competidores por algunos minutos, pero amigos desde hace más de 200 años, ¡unidos por una sólida relación de colaboración e intercambio!", dijo la embajada en sus redes sociales.

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Previo al encuentro, la representación diplomática británica señaló que representaba "una oportunidad extraordinaria" de celebrar los "profundos lazos históricos" que unen a ambas naciones no sólo en el deporte, "sino en otros ámbitos que conectan a nuestros pueblos desde hace más de dos siglos".

“El partido entre Inglaterra y México es mucho más que un encuentro deportivo. Es una celebración de la amistad que une a nuestros países y de una historia compartida que inició con la llegada de los mineros británicos a Hidalgo a finales del siglo XIX, pero que se puede ver también en muchos otros ámbitos que van desde la cultura y el arte hasta los intercambios educativos, la cooperación para combatir el cambio climático y el comercio.

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"Casi dos siglos después de que iniciamos relaciones diplomáticas, seguimos compartiendo valores a través del deporte como la unidad, el respeto y la convivencia. Estoy segura de que aficionados de ambos países disfrutarán de esta gran fiesta del futbol”, expresó Susannah Goshko, embajadora británica en México.

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