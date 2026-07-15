Durante casi cuatro décadas Elsa Aguirre fue rostro vigente en el cine mexicano. Si bien fue vista como una mujer fatal y abusada en varias de sus películas, también se dio el lujo de hacer algunos filmes revolucionarios y de corridos que vale la pena revisar.

"UNA MUJER DECENTE"

Producida en 1950, en un México en el que la decencia moral era lo más importante. Así que de pronto Elsa Aguirre protagonizó esta cinta que levantó ámpula: su personaje era una joven ilusionada que se enamora de un hombre (Rafael Baledón) quien la deja tras irse a París. El problema es que allá se casa con otra mujer y ella, embarazada, debe buscar trabajo y lo consigue como bailarina donde triunfa. Pero la historia no termina ahí, porque cuando regresa aquél, se convierte en su amante. El póster promocional de la época la muestra como una mujer sensual.

Dónde ver: YouTube

Lee también Elsa Aguirre: de reina de belleza a leyenda de la Época de Oro del cine mexicano

Anuncian en EL UNIVERSAL la película "Una mujer decente". 01 de noviembre de 1950. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

"PANCHO VILLA Y LA VALENTINA"

[Publicidad]

En la década de los 70s los temas revolucionarios brincaron al cine y Elsa Aguirre no podía quedarse fuera de ello. El director leyenda, Ismael Rodríguez ("Nosotros los pobres") la eligió para que, junto con Pedro Armendáriz, filmaran la cinta que contaba con algunos pasajes del "Centauro del Norte". A Elsa le tocó ser La Valentina, exnovia de un hombre opositor a Pancho Villa, pero éste la enamora y termina casándose con ella.

Dónde ver: Prime Video

"EL CUERPAZO DEL DELITO"

[Publicidad]

Película que dividió a figuras de la actuación de ese momento como Silvia Pinal, Mauricio Garcés, Angélica María y Óscar Chávez. Se trata de un largometraje dividido en tres historias. A Aguirre le toca protagonizar "La seductora", en donde es una mujer que explota a los hombres a fin de poderse ir a Europa. En algún momento sostiene una relación con un hombre apuesto, pero cuando se entera que es pobre, lo deja para irse con un millonario.

Dónde ver: ViX

Lee también La última publicación de Elsa Aguirre: recuerdos con Joaquín Pardavé y una historia sobre los gatos

[Publicidad]

"LA ESTATUA DE CARNE"

El título ocasionaba morbo y el público masculino se arremolinaba en los cines para verla. En realidad es la historia de un escultor que busca a una modelo para una gran obra y encuentra a una chica bella, pero “vulgar”. Ella tiene una vida turbulenta: es explotada por otro hombre que incluso la vende a borrachos. El escultor, que tiene familia, y ella se aman. Y con ello, vienen varios problemas.

Dónde ver: Claro Video

[Publicidad]

"La estatua de carne", con Elsa Aguirre.

"LA MUERTE DE UN GALLERO"

¿Quién no recuerda este corrido con Macarena muriendo accidentalmente en una pelea de gallos?. Pues Toño Aguilar lo llevó al cine y puso a Elsa Aguirre como Rosalinda, la joven de la que se enamora. El conflicto radica en que ella también es cortejada por Macarena, el gallero todopoderoso que no la dejará tan fácil.

Dónde ver: YouTube

[Publicidad]

Lee también La vez que Elsa Aguirre sorprendió a Pedro Infante en "Cuidado con el amor" con una de las escenas más comentadas de la Época de Oro

rad