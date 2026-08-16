El ecoturismo es una de las formas de reconectar con la naturaleza mientras disfrutas de experiencias emocionantes y diferentes. En esta nota, te compartimos cuatro destinos poco conocidos en Veracruz en los que encontrarás cascadas, ríos, cuevas y paisajes únicos. También te contamos cómo puedes acceder a boletos de autobús con descuentos especiales.

Sótano de Popócatl

Una de las maravillas naturales más impresionantes de todo México se encuentra escondida en la Sierra de Zongolica en Veracruz. Se trata de la desembocadura del Río Coatl que cae dentro de un abismo de 80 metros de profundidad dentro del cual se vive una impresionante caverna de 150 metros de longitud.

El Sótano de Popócatl se ubica en la Sierra de Zongolica, Veracruz. | Imagen: especial.

Para explorar el Sótano de Popócatl es necesario hacer un descenso mediante rapel, para lo que necesitarás una guía experimentado y certificado. Durante el descenso y mientras te adentras a las profundidades, los arcoiris que se forman por el choque de la luz del sol con el agua que cae al interior del sótano te acompañarán en tu descenso, un espectáculo natural incomparable.

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¿Cómo llegar al Sótano de Popócatl?

Toma un autobús hacia la terminal de Córdoba, donde otro transporte local te llevará hacia Amatlán de los Reyes y Coetzala. Baja en la comunida de Totomochapa y camina siguiendo el sendero por un kilometro, aproximadamente. Éste te llevará a la entrada del Sótano de Popócatl.

Jalcomulco

Ubicado en la zona centro de Veracruz y a las orillas del Río Huitzilapan, Jalcomulco es reconocido internacionalmente como uno de los mejores destinos de aventura en México. Aquí podrás disfrutar la experiencia de navegar en kayak y hacer rafting en sus aguas. Debes ir siempre acompañado de guías profesionales, debido a sus rápidos potentes con grandes olas y obstáculos que requieren maniobras expertas.

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Jalcomulco es un destino perfecto para practicar rafting. | Foto: Expediciones México Verde.

Otras opciones de diversión al aire libre en Jalcomulco son el ciclismo de montaña, caminatas a lo largo del río, rapel y tirolesas panorámicas. Este es un destino que no te puedes perder si amas las aventuras extremas al aire libre.

¿Cómo llegar a Jalcomulco?

Viaja primero a la ciudad de Xalapa, donde tendrás que tomar un taxi local hacia la zona conocida como Las Trancas. Por último, en Las Trancas aborda el autobús local que va en dirección Coatepec - Jalcomulco.

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Roca Partida

Roca Partida se encuentra dentro de la zona costera de Los Tuxtlas, en la localidad de Arroyo, a 130 km del Puerto de Veracruz. Los visitantes acuden a esta localidad para realizar senderismo, disfrutar sus hermosas playas, observar su flora y fauna, y hacer exploración de cuevas de la mano de un guía experimentado.

Este lugar destaca por sus formaciones de lava esculpidas por el mar, sus aguas turquesas y la famosa Cueva del Pirata, conocida así por la leyenda de voz a voz que cuenta que los piratas que asaltaban en las costas de Veracruz solían esconder sus tesoros es este sitio.

Roca Partida, un paisaje único de Veracruz. | Imagen: especial.

Al navegar por las aguas de Roca Partida podrás admirar delfines, tortugas marinas y aves, así como los impresionantes prismas basálticos y las famosas rocas gigantes que dan nombre a este destino.

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¿Cómo llegar a Roca Partida?

Para llegar a este lugar deberás abordar un autobús hacia la terminal de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Desde ahí, será necesario tomar un taxi a Roca Partida o contratar un tour.

Nace el Agua

Nace el Agua, conocido originalmente como “El Descabezadero”, se ubica en Actopan, Veracruz. En este lugar podrás admirar el nacimiento del Río Actopan, nadar en aguas cristalinas y tranquilas, así como respirar aire fresco.

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Este destino tiene diversión para gustos variados, desde atracciones extremas como el rapel, la tirolesa o el rafting, hasta pozas cristalinas para nadar y despejar la mente.

Nace el Agua está ubicado en Actopan, Veracruz. | Imagen: Foto: Instagram lucy.fmora

También encontrarás 8.5 km de senderos para practicar ciclismo de montaña y disfrutar de la belleza de la fauna y la flora local en su mariposario, orquidiario, aviario y herpetario. Además, Nace el Agua está gestionado como reserva ecológica, por lo que tu visita ayuda a la conservación de este paraíso.

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¿Cómo llegar a Nace el Agua?

Desde la terminal de Xalapa, toma un autobús de la línea Transportes Regionales Veracruzanos (TRV) con dirección a Miradores o Banderilla. Baja en la desviación hacia Actopan y toma un taxi hacia Nace el Agua.

Desde la central de autobuses del Puerto de Veracruz, toma un TRV hacia La Bocana, al llegar aborda un taxi y pide que te deje en la entrada del parque.

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