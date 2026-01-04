Enseñar a niñas y niños a cuidar a los animales y el medio ambiente es clave para fomentar la conciencia ecológica desde temprana edad. Los parques temáticos y zoológicos que ofrecen experiencias de aprendizaje y diversión son ideales para convivir y crear conciencia ambiental.

Si estás buscando planes familiares cerca de la CDMX y el Estado de México, aquí te compartimos cuatro lugares ideales para convivir con la naturaleza, disfrutar actividades educativas y aprovechar descuentos exclusivos al suscribirte a Club EL UNIVERSAL.

Rancho Mágico, el parque temático familiar más grande de la CDMX

Con Club EL UNIVERSAL, obtén un 30% de descuento en tus entradas a Rancho Mágico. | Imagen: especial.

Con seis hectáreas de terreno y cinco zonas temáticas, Rancho Mágico, ubicado en el kilómetro 31.5 de la carretera libre a Cuernavaca, es uno de los mejores parques para visitar con niños en la Ciudad de México. El parque permite el contacto directo con animales mientras se participa en talleres interactivos diseñados para aprender sobre su cuidado y protección.

Durante el día, las familias pueden recorrer sus distintas áreas y sumarse a actividades educativas, y por la noche vivir una experiencia diferente gracias al hospedaje en cabañas que ofrecen. Despertar con vista a los volcanes y escuchar a los animales anunciar el amanecer convierte la visita en una de las experiencias familiares más especiales sin salir de la CDMX.

Con Club EL UNIVERSAL, obtén un 30% de descuento en taquilla para el titular y hasta 3 acompañantes.

Consulta aquí detalles de la promoción y cómo aplicar el descuento.

Lee también Vuelo en globo sobre Teotihuacán con descuento: la experiencia ideal para cerrar diciembre

Bioparque México, safari y naturaleza en el Edomex

Disfruta de un 30% de descuento en Bioparque México con Club EL UNIVERSAL. | Imagen: especial.

Bioparque México es una excelente opción para quienes buscan un safari cerca de la CDMX. Ubicado en el Estado de México en el kilómetro 38.5 de la carretera Jilotepec – Ixtlahuaca, este parque ofrece la experiencia de la Reserva Salvaje Serengeti, donde más de 500 animales conviven en libertad.

Durante el recorrido, que dura aproximadamente una hora, es posible alimentar y fotografiar animales, además de convivir de cerca con jirafas en una parada especial del Safari Serengeti. La visita se complementa con atracciones como el Río Jurásico, donde se observan dinosaurios en su entorno, y Subterránium, un recorrido interactivo en vehículo eléctrico que narra la historia de la minería.

Al ser parte de Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 30% de descuento en la entrada para el titular y hasta 3 acompañantes.

Consulta aquí detalles de la promoción y cómo aplicar el descuento.

Lee también 6 lugares de postres deliciosos (y con descuento) para darte un gusto este fin de semana

Tuzoofari, un zoológico tipo safari en Hidalgo

Únete a Club EL UNIVERSAL y disfruta de un 20% de descuento en TuZoofari. | Imagen: especial.

Con más de 60 hectáreas y más de mil animales, Tuzoofari es uno de los zoológicos tipo safari más grandes de México. Se localiza en Epazoyucan, Hidalgo, a solo 20 minutos de Pachuca, y permite recorrer sus instalaciones en auto propio o en camiones panorámicos.

Durante el recorrido, las familias pueden alimentar animales como llamas y venados desde un entorno seguro, mientras aprenden sobre las distintas especies. Además, el parque cuenta con herpetario, mini granja y tirolesa, lo que lo convierte en un plan completo de naturaleza y aventura para todas las edades.

Únete a Club EL UNIVERSAL y disfruta de un 20% de descuento en la admisión para el titular y hasta tres acompañantes.

Consulta aquí detalles de la promoción y cómo aplicar el descuento.

Lee también ¿Lugares ricos y baratos para disfrutar este fin de semana? Te compartimos estas 3 opciones

Mundo Granjero y Zoológico, conservación y diversión para toda la familia

Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de entradas 2x1 en Mundo Granjero y Zoológico. | Imagen: especial.

A tan solo 20 minutos de Atlacomulco, Mundo Granjero y Zoológico es un parque temático enfocado en la conservación de especies, el respeto por el medio ambiente y la educación ambiental. Durante el recorrido, las familias pueden conocer animales silvestres, aprender sobre la vida de los felinos en cautiverio y entender la importancia de su preservación.

La experiencia continúa en los invernaderos, donde se explica el proceso de vida de plantas y flores, y en la granja interactiva, donde niñas y niños pueden alimentar y convivir con animales como cabras, vacas, conejos y pollitos. Para quienes buscan más adrenalina, el parque también cuenta con zona extrema con tirolesa, go karts y puentes colgantes.

Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de entradas 2x1 al presentar tu membresía digital.

Consulta aquí detalles de la promoción y cómo aplicar el descuento.

¡Únete a Club EL UNIVERSAL!

Estos parques no solo ofrecen experiencias educativas y recreativas, también permiten ahorrar gracias a los descuentos exclusivos de Club EL UNIVERSAL. Suscríbete a Club EL UNIVERSAL y comienza a disfrutar de grandes experiencias sin gastar de más.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!