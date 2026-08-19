La comunidad de TikTok desbloqueó un nuevo himno y, al ritmo de “Ahora soy mi Prioridad” de Nyla Stone se abrió un intenso debate en redes sociales alrededor de la identidad de la cantante generada con Inteligencia Artificial.

Con casi 5 millones de reproducciones en la plataforma, muchos de los seguidores de la artista desconocen que las canciones de Stone fusionan acordes y voces generadas con IA.

Entre los usuarios, el uso de la pieza musical ganó fama al ser reinterpretada en diversos videos de lipsync que formaron su propio trend.

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¿Quién es Nyla Stone?

A pesar de que en sus páginas oficiales se aclara que es contenido generado con IA, el proyecto musical de soul en español se volvió tendencia por sus letras que encajan a la perfección con el algoritmo.

Elementos de su identidad visual como su cabellera larga y oscura con ojos claros y su tono de voz efervescente lleno de fuerza son rasgos asociados a la belleza que llaman la atención en redes sociales, sobre todo en usuarios latinos.

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Cabe aclarar que en los créditos de composición y producción de las canciones aparece el nombre de Desiré Perea Garrido, asimismo en su canal de YouTube se menciona que las letras surgen de vivencias reales.

“Todas las letras están escritas desde lo humano, basadas en vivencias, emociones y procesos personales que se transforman en música. Aquí no hay historias vacías: cada tema refleja etapas como el amor, la pérdida, el crecimiento o el renacer. Canciones que no solo se escuchan, sino que se sienten y acompañan”.

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