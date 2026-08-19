El reguetonero Juan Luis Morera, mejor conocido como Wisin anunció la creación de la Universidad Del Perreo (UDP), una nueva institución en Cayey, Puerto Rico para preservar la historia de este género urbano.

Después de más de tres décadas de carrera musical, "El Sobreviviente" compartió su deseo por enaltecer la cultura del reggaetón llevándolo a las aulas.

"Siento la responsabilidad personal de proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre con la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia”.

Tras las declaraciones del intérprete de éxitos como "Pegao", "Rakata" y "Sexy Movimiento", usuarios en redes sociales reaccionaron con una épica lluvia de memes dedicados a la institución que está a punto de abrir inscripciones.

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Wisin, "El Sobreviviente". Foto: EFE

Universidad del Perreo desata los mejores memes

Ante la polémica alrededor del examen de admisión de la UNAM, muchos usuarios bromearon con aplicar para el nuevo centro educativo.

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El estudio de este género urbano desató debate en redes sociales. Foto: X

Entre la lluvia de memes, las propuestas para el uniforme de la Universidad del Perreo se hicieron presentes.

El estudio de este género urbano desató debate en redes sociales. Foto: X

Las especulaciones por saber quienes integrarán el cuerpo docente también se unió a la conversación

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Queremos a Melquiades dando clases en la Universidad Del Perreo pic.twitter.com/Qyrzl66xra — Good Salsa (@GoodSalzinha) August 19, 2026

Asimismo, muchos usuarios se preguntaron si la historia de México también sería una materia en la UDP.

La clase de historia de México en La Universidad del Perreo: pic.twitter.com/CjMQZ50CwI — CharoEnValle (@charoencasa) August 19, 2026

Más allá del humor, la convocatoria causó curiosidad entre muchos amantes del género.

El estudio de este género urbano desató debate en redes sociales. Foto: X

Finalmente, las opciones de tesis se colocaron al centro del debate.

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Sustentación de tesis en la universidad del perreo: pic.twitter.com/JeVSbioO3v — Rodrigo (@erredete) August 19, 2026

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