La Secretaría de Educación Pública (SEP) analiza experiencias nacionales e internacionales para definir medidas sobre el uso de dispositivos digitales, plataformas y redes sociales, particularmente en las escuelas, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien afirmó que no se trata de imponer restricciones, sino de generar conciencia y establecer límites para proteger a niñas, niños y adolescentes.

“No se trata de imponer nada, sino de llegar a una medida progresista, generar conciencia y que, juntas y juntos, tomemos medidas y pongamos límites”, señaló durante el segundo Foro Regional Noreste “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Señaló que es necesario fomentar una cultura y ciudadanía digital en la que la inteligencia artificial no sustituya el pensamiento crítico y en la que el celular y las herramientas tecnológicas sean recursos a favor de los usuarios y no instrumentos que los controlen.

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Ante estudiantes, docentes, especialistas, investigadores y madres y padres de familia, sostuvo que el debate debe partir de la evidencia y la responsabilidad pública, con la participación de autoridades educativas, docentes, familias y especialistas, para establecer medidas que permitan que las herramientas digitales estén al servicio de la enseñanza y contribuyan al bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El titular de la SEP señaló que también existe una responsabilidad de las empresas que diseñan plataformas para retener la atención de los usuarios, particularmente de los menores de edad, debido a riesgos como el ciberacoso, el acoso sexual y la exposición a contenidos violentos o sexuales no solicitados.

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Al mismo tiempo, reconoció los beneficios de los recursos tecnológicos y de la inteligencia artificial para generar y distribuir conocimiento, por lo que planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre aprovechar sus ventajas y proteger el bienestar de las nuevas generaciones.

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Informó que 17 entidades federativas ya cuentan con algún tipo de regulación y otras cinco mantienen discusiones sobre el tema, mientras que más de 114 países han establecido medidas relacionadas con plataformas, redes sociales, teléfonos o su utilización en las escuelas.

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“Para nuestra Presidenta, tenemos que abrir la discusión y el debate sobre qué vamos a hacer con las tecnologías, las plataformas y las redes sociales; cuál es su impacto, principalmente en las escuelas, que es lo que hoy nos convoca aquí, así como en nuestras juventudes, adolescentes, niñas y niños”, señaló.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que la utilización de dispositivos digitales por parte de niñas, niños y jóvenes es un tema que debe atenderse no sólo desde el ámbito educativo, sino también desde la salud mental y el jurídico.

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Señaló que es fácil que una niña o un niño pueda caer en trampas mediante dispositivos digitales, por lo que autoridades y familias están obligadas a establecer límites. Añadió que él toma un curso especial sobre ciberseguridad por el riesgo que implica el uso de estas herramientas.

El gobernador indicó que diversos países ya han establecido regulaciones y sostuvo que no se trata de prohibir, sino de establecer reglas. En Nuevo León, dijo, se permite utilizar tabletas, celulares y otros dispositivos digitales siempre que sean exclusivamente para temas educativos.

Por su parte, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, Andrés Morales, señaló que la discusión sobre el impacto de las tecnologías digitales es importante y urgente y requiere evidencia y escuchar a quienes participan en la educación.

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Expuso que niñas, niños y jóvenes crecen en un entorno distinto al de generaciones anteriores, en el que aprenden, se informan, construyen amistades, desarrollan su identidad y participan a través de pantallas, plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial.

Destacó que estos recursos pueden ampliar el acceso al conocimiento, impulsar la creatividad, facilitar la comunicación y abrir nuevas posibilidades formativas, pero también plantean retos relacionados con la atención, el sueño, la convivencia, la privacidad, el aprendizaje y la salud mental.

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Al término de la ceremonia de apertura se presentó una encuesta entre estudiantes de la UANL, quienes en general expresaron la necesidad de reducir las horas de uso del celular.

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Señalaron que el dispositivo reduce sus horas de sueño y afecta su concentración en el salón de clases, además de que reciben publicaciones, publicidad y contenidos indeseables.

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Durante el foro se realizó un panel de discusión con la participación de Ravi Iyer, director general del Centro Neely para el Liderazgo Ético y la Toma de Decisiones y del Instituto de Psicología de la Tecnología de la Universidad del Sur de California; Sandra Reyes, investigadora y líder de Vinculación y Proyectos Estratégicos del Tecnológico de Monterrey; Erik Huesca, especialista en tecnología, cultura digital e inteligencia artificial, y Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, quien moderó la mesa.

También se llevaron a cabo mesas de trabajo simultáneas sobre Educación Básica y Media Superior, con la participación de estudiantes, docentes, especialistas, analistas y académicos.

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