El 99.2 por ciento de los más de 191 mil aspirantes que participaron en el proceso de asignación a la Educación Media Superior “Mi derecho, mi lugar” 2026 obtuvo un lugar en alguna de sus tres primeras opciones, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP) al dar a conocer los resultados de la estrategia que sustituyó al mecanismo de asignación de Comipems en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que 141 mil 738 jóvenes fueron asignados a su primera opción, cifra que contrasta con los 47 mil 967 estudiantes que lograron ese resultado en 2024 mediante el entonces Concurso de Asignación de Comipems.

Los resultados pueden consultarse en la plataforma oficial de “Mi derecho, mi lugar”, donde las y los aspirantes podrán conocer el plantel en el que continuarán sus estudios de educación media superior.

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Resaltó que más de 51 por ciento de quienes participaron en el proceso son mujeres y sostuvo que el nuevo esquema permite que las y los jóvenes elijan dónde estudiar.

“A diferencia del pasado, cuando los gobiernos neoliberales sometían a las y los jóvenes a un examen para determinar a qué preparatoria podían ingresar, hoy son ellos quienes eligen dónde quieren estudiar: en la escuela que más les gusta o en la que se encuentra cerca de su casa. La educación es un derecho, no un privilegio, una mercancía o el mérito en un examen”, afirmó.

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La SEP informó que del 19 al 26 de agosto se abrirá un periodo extraordinario de registro para quienes no iniciaron o no concluyeron su inscripción durante la etapa ordinaria.

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La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que este proceso también estará dirigido a quienes seleccionaron exclusivamente opciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y no obtuvieron un resultado favorable en los exámenes de admisión.

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“Mi derecho, mi lugar” es la estrategia impulsada por el gobierno federal para garantizar espacios en el nivel medio superior y sustituir el esquema de asignación que durante décadas operó mediante la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Además, la SEP explicó que permanecen abiertas las inscripciones para incorporarse a alguno de los 264 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, modelo educativo promovido por el gobierno federal para ampliar la cobertura en educación media superior.

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Delgado señaló que las y los jóvenes que deseen iniciar o retomar sus estudios podrán registrarse en línea y, una vez inscritos, serán beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior.

Para realizar el trámite deberán contar con CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, certificado de secundaria o documento equivalente y una fotografía reciente.

La dependencia reiteró que el proceso de asignación y las convocatorias complementarias buscan garantizar que ninguna persona egresada de secundaria se quede sin opciones para continuar sus estudios de bachillerato.

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