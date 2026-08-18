El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión bilateral con el ministro de relaciones exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, donde abordaron temas de interés común.

La Cancillería explicó que, además, comenzaron la planeación y organización de la próxima reunión plenaria de la Comisión Binacional México-Guatemala.

Detalló que en la reunión, ambos cancilleres dialogaron acerca de temas de seguridad, asuntos fronterizos, relaciones económicas, migración y energía.

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Además, precisó que coincidieron en la relevancia del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya entre México, Guatemala y Belice, el cual busca fortalecer la cooperación ambiental de esta región.

Velasco Álvarez afirmó que sostuvieron un productivo diálogo con la intención de seguir estrechando lazos, “porque somos naciones hermanas, herederas de una misma raíz maya: fuimos una sola civilización antes de tener fronteras, y hoy tenemos una frontera que no nos separa, nos une”.

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Asimismo, indicó que se acordó un plan binacional para 2027 que fijará el rumbo de la relación en seguridad, conectividad fronteriza, movilidad humana con dignidad, desarrollo y cooperación.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y el ministro de relaciones exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez. Foto: X @SRE_mx

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Agregó que recorrieron una exposición del maestro Carlos Mérida, “orgullo de ambos países y testimonio de nuestras raíces comunes”.

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