Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, anunció que proyectan crear 400 mil lugares para estudiantes en el bachillerato, pero sin precisar en qué periodo.

Informó que el año pasado se construyeron y ampliaron 88 escuelas, con 44 mil nuevos lugares; y este año planean terminar la construcción de 485 escuelas y crear 156 lugares más, para cerrar 2026 con 200 mil nuevos lugares.

“Este año vamos a trabajar, construyendo y ampliando 485 escuelas más, en todos los municipios del país, en todos los estados, esto significa una inversión de más de 10 mil millones de pesos y la construcción de 156 mil 240 nuevos lugares”, explicó en conferencia de prensa.

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Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó que "vamos por 400 mil lugares para preparatoria", Rodríguez Mora explicó que se ampliarán los lugares con bachillerato en línea o ampliación de turnos, entre otras estrategias.

“Vamos a ampliar 200 mil lugares más… Bachillerato sabatino con tutorías, que van a trabajar de manera híbrida, nuevos turnos en planteles de alta demanda, actualización y ampliación de prepa en línea, bachillerato Conafe, más bachilleratos Margarita Maza”, dijo.

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