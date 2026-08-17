Nación | 17-08-26 | 10:10 |

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, anunció que proyectan crear 400 mil lugares para , pero sin precisar en qué periodo.

Informó que el año pasado se construyeron y ampliaron 88 escuelas, con 44 mil nuevos lugares; y este año planean terminar la construcción de 485 escuelas y crear 156 lugares más, para cerrar 2026 con 200 mil nuevos lugares.

“Este año vamos a trabajar, construyendo y ampliando 485 escuelas más, en todos los municipios del país, en todos los estados, esto significa una inversión de más de 10 mil millones de pesos y la construcción de 156 mil 240 nuevos lugares”, explicó en conferencia de prensa.

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Ante el anuncio de la presidenta , quien expresó que "vamos por 400 mil lugares para preparatoria", Rodríguez Mora explicó que se ampliarán los lugares con bachillerato en línea o ampliación de turnos, entre otras estrategias.

“Vamos a ampliar 200 mil lugares más… Bachillerato sabatino con tutorías, que van a trabajar de manera híbrida, nuevos turnos en planteles de alta demanda, actualización y ampliación de prepa en línea, bachillerato Conafe, más bachilleratos Margarita Maza”, dijo.

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