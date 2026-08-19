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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que atendió un reporte de encharcamiento ubicado en avenida Juárez esquina Paseo de la Reforma, a la altura de la Esquina de la Información, en la colonia Centro.
Lo anterior como parte del Operativo Tlaloque que activa la dependencia ante la temporada de lluvias en curso.
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Este día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.
A lo largo de la jornada, la Segiagua ha brindado atención a otros encharcamientos que se generaron en diversos puntos de la capital.
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