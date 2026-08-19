Metrópoli | 19-08-26 | 20:57 | Actualizada | 19-08-26 | 21:04 |

La dio a conocer que atendió un reporte de encharcamiento ubicado en , a la altura de la Esquina de la Información, en la colonia Centro.

Lo anterior como parte del que activa la dependencia ante la temporada de en curso.

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Este día, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

A lo largo de la jornada, la Segiagua ha brindado atención a otros encharcamientos que se generaron en diversos puntos de la capital.

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