A unos días de que se cumplan 10 años de la muerte de Juan Gabriel, su imagen vuelve a circular en todo México, esta vez a través de los cachitos de la Lotería Nacional, que dedicó el Sorteo Superior número 2896 al cantante y compositor michoacano.

El sorteo se realizará el próximo viernes 28 de agosto y tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, con una bolsa total repartible de 51 millones. Los cachitos, que ya están a la venta, reúnen distintos diseños con imágenes del llamado "Divo de Juárez" a lo largo de su trayectoria, desde sus primeros años hasta algunas de sus presentaciones más emblemáticas.

El homenaje fue presentado ayer, en una ceremonia en la que participaron Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán y Tamara Sosa, secretaria de Cultura del estado, entre otras personalidades.

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Durante el evento, Salomón destacó la influencia que el compositor mexicano tuvo en distintas generaciones y su impacto más allá de la música.

“Pocas figuras han logrado construir una relación tan profunda con el pueblo como Juan Gabriel. Su música atravesó generaciones, regiones y diferencias sociales”, señaló.

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La funcionaria también resaltó que el cantante desafió los convencionalismos de su época con su personalidad, su manera de vestir y la libertad con la que construyó su identidad pública.

“Juan Gabriel también abrió campos en una época marcada por prejuicios y convencionalismos; tuvo la libertad de ser él mismo, de romper moldes y demostrar que la autenticidad podía convertirse en una enorme fuerza”, apuntó.

Los cachitos pueden adquirirse por 40 pesos, mientras que la tira completa tiene un costo de 800 pesos. Con esta edición, la Lotería Nacional se suma a los homenajes que se realizarán alrededor del décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel, quien murió el 28 de agosto de 2016.

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