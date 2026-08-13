“Amor eterno e inolvidable”. El verso de una de las canciones más populares de Juan Gabriel acompaña el rostro del cantante en una nueva estampilla postal con la que Correos de México recuerda al “Divo de Juárez” a 10 años de su muerte.

Serán 300 mil piezas las que se pondrán en circulación, de acuerdo con un comunicado de la empresa postal. “Correos de México recordará que la música, al igual que la mensajería, une lo que la distancia separa”, señaló su directora general, Violeta Abreu González, durante la presentación del timbre esta semana.

La imagen que aparece en el sello fue tomada del arte del disco Recuerdos II de Juan Gabriel, uno de los álbumes más vendidos de su trayectoria y que incluye temas como “Bésame” y “Querida”, compuestas por Alberto Aguilera Valadez, nombre real del cantante.

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“Juan Gabriel nos enseñó que el amor es eterno e inolvidable, que podemos dar los buenos días viendo al señor sol, que es posible bailar esta noche en el Noa Noa y que debemos abrazarnos muy fuerte porque el tiempo pasa y no se detiene”, agregó Abreu González.

¿Dónde conseguir la estampilla de Juan Gabriel?

Quienes deseen adquirir la estampilla podrán hacerlo en las oficinas de Correos de México distribuidas en el país.

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Los sellos fueron producidos por los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores. El diseño estuvo a cargo de Ma. Fernanda Andrade García, quien utilizó técnicas de fotografía, ilustración y composición digital.

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La emisión está conformada por 50 estampillas, equivalentes a 25 series de dos piezas.

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¿Cuánto cuesta la estampilla de Juan Gabriel?

Cada estampilla tiene un precio de 7.50 pesos mexicanos y está disponible desde el 10 de agosto en las distintas oficinas de Correos de México.

El homenaje forma parte de las actividades por el décimo aniversario luctuoso del intérprete originario de Michoacán, quien murió el 28 de agosto de 2016.

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