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Sinaloa alcanzó en abril pasado un crecimiento anual de 10.4 por ciento en materia industrial, de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Con dicho resultado, esta entidad, gobernada interinamente por Yeraldine Bonilla, creció ocho puntos porcentuales por arriba del promedio nacional, equivalente al 2.4%, y se colocó en el sexto lugar de las entidades con mayor crecimiento industrial de México.
La mandataria federal comentó que este resultado es una señal positiva para la economía local y reafirmó su compromiso con la intención de continuar creando condiciones favorables destinadas a la inversión, el crecimiento económico y las oportunidades para las familias sinaloenses.
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"Que Sinaloa crezca 10.4 por ciento en su actividad industrial, muy por encima del promedio nacional, es una señal positiva de la capacidad productiva de nuestros estado. Estos resultados nos comprometen a seguir trabajando para generar condiciones de confianza, impulsar la inversión y traducir el crecimiento económico en más oportunidades, empleo y bienestar para las familias sinaloenses", dijo Bonilla.
Crecimiento anual por actividad económica
De manera específica, los crecimientos económicos con base en la actividad económica son:
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- Construcción: 24.9%
- Minería: 9.8 por ciento
- Manufactura: 1.7%
Con relación a marzo, hubo un incremento de 5.2 por ciento en la actividad industrial sinaloense.
El Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa es una herramienta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para dar seguimiento a comportamiento de las actividades industriales de cada estado del país.
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dft/bmc
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