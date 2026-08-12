Más que cambiar de rumbo, se necesita repensar las políticas públicas que están limitando el crecimiento económico de México sin descuidar la estabilidad macroeconómica, consideró un grupo de 100 economistas de diversos organismos e instituciones académicas.

En conferencia de prensa al término del Foro para el Crecimiento Sostenible y Equitativo en el que participaron representantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Open Society Foundations, el Tecnológico de Monterrey, El Colegio de México (Colmex) y la Universidad Autónoma Metropolitana, anunciaron que presentarán a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión una agenda homologada de propuestas orientadas a impulsar el crecimiento económico de México.

Fausto Hernández del CIDE, Gabriela Dutrénit de la UAM, Ana María Aguilar del CMN, Juan Carloslreno-Brid de la UNAM y Mariana Rangel y Héctor Villarreal del Tecnológico de Monterrey, coincidieron en que sí bien hay inversión debe ser de calidad para ser más competitivos.

Lee también Economía mexicana está "en piloto automático": Franklin Templeton; país podría perder grado de inversión si tendencia sigue, advierte

Del Plan México, destacaron, tiene “propuestas muy interesantes y muy buenas para el país”, creando oportunidades.

Pero recriminaron que el cambio de reglas y la apertura de contratos mixtos requiere que el sector privado y público aprendan a funcionar sobre esos términos, lo que implica tiempo, algo que no tenemos.

[Publicidad]

También admitieron que hay crecimiento, pero “da para más” luego de que el gobierno federal se enfocó en reducir la pobreza.

Ahora, estimaron, se requiere “hacer más grande el pastel para una mejor redistribución”, ponderaron.

Para ello, se requiere mayor certidumbre jurídica que en estos momentos es el principal obstáculo para crecer, alertaron.

[Publicidad]

También consideraron importante destinar más inversión en salud y educación.

Lee también Banxico mantiene por segunda vez consecutiva su tasa de interés en 6.50%; mantiene el nivel, igual que la Fed

Mencionaron que en la mesa Fiscal, el consenso fue que el tema de la reforma tributaria es un concepto que ya está muy “envenenado”.

[Publicidad]

También establecieron que si bien existe un alto déficit público, se gasta poco porque el presupuesto está muy “petrificado”.

Desde su perspectiva el gobierno federal debería de dar más incentivos a la inversión para poder deducir de impuestos proyectos estratégicos para estimular el desarrollo económico con la participación de un comité pero que sea apartidista.

Además, adoptar un enfoque de largo plazo como sucede en China cuyo gobierno hace planeaciones a 20 años.

[Publicidad]

Se comentó que durante el foro salió a relucir la importancia de que vuelva a funcionar un Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), con otro nombre y una nueva visión para poder enfrentar retos derivados del cambio climático como el fenómeno del Niño, ya que las consecuencias la padece más la base de la pirámide.

Lee también Fortaleza o debilidad económica

De igual manera la creación de un fondo específico para atender temas sobre la Inteligencia Artificial con un consejo consultivo.

[Publicidad]

Invertir más en capital humano ya que la evidencia demuestra que genera mayor productividad.

Los especialistas comentaron que durante el foro el exsubgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel y actual profesor del Colmex, reconoció que si bien existe un menor crecimiento económico, es más incluyente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa