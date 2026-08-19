La planta de fertilizantes Proman GPO (Gas y Petroquímica de Occidente) reconoció los avances del Gobierno de México en el seguimiento al Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira, así como la disposición de las comunidades para continuar participando en el proceso.

La empresa señaló que este proceso permitirá atender las inquietudes de las comunidades y generar mayor certeza sobre las acciones planteadas para la zona.

Como parte interesada, GPO afirmó que participará con responsabilidad y aportará información técnica, en conjunto con las representaciones de las comunidades, el pueblo Mayo Yoreme y las autoridades federales competentes.

Lee también Destacan beneficios de planta de amoníaco

Entre los trabajos previstos se encuentran el análisis de los nuevos puntos de carga y descarga de la planta de fertilizantes, la actualización de la línea base ambiental de la Bahía de Ohuira y el establecimiento de un Programa de Restauración Integral de la Bahía.

GPO destacó que este nuevo proceso permitirá atender las inquietudes y brindar mayor certeza a las distintas partes involucradas respecto a las acciones contempladas en el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira.

[Publicidad]

La empresa afirmó que, desde el inicio del proyecto, ha conducido sus acciones con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad, principios que, aseguró, continuarán guiando su participación en el proceso.

Asimismo, manifestó su respeto a las comunidades, las instituciones y las distintas voces involucradas, y sostuvo que mantiene firme su compromiso con Sinaloa, las comunidades, sus colaboradores y el desarrollo sostenible de la región.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv