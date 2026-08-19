[Publicidad]
La planta de fertilizantes Proman GPO (Gas y Petroquímica de Occidente) reconoció los avances del Gobierno de México en el seguimiento al Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira, así como la disposición de las comunidades para continuar participando en el proceso.
La empresa señaló que este proceso permitirá atender las inquietudes de las comunidades y generar mayor certeza sobre las acciones planteadas para la zona.
Como parte interesada, GPO afirmó que participará con responsabilidad y aportará información técnica, en conjunto con las representaciones de las comunidades, el pueblo Mayo Yoreme y las autoridades federales competentes.
Lee también Destacan beneficios de planta de amoníaco
Entre los trabajos previstos se encuentran el análisis de los nuevos puntos de carga y descarga de la planta de fertilizantes, la actualización de la línea base ambiental de la Bahía de Ohuira y el establecimiento de un Programa de Restauración Integral de la Bahía.
GPO destacó que este nuevo proceso permitirá atender las inquietudes y brindar mayor certeza a las distintas partes involucradas respecto a las acciones contempladas en el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira.
[Publicidad]
La empresa afirmó que, desde el inicio del proyecto, ha conducido sus acciones con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad, principios que, aseguró, continuarán guiando su participación en el proceso.
Asimismo, manifestó su respeto a las comunidades, las instituciones y las distintas voces involucradas, y sostuvo que mantiene firme su compromiso con Sinaloa, las comunidades, sus colaboradores y el desarrollo sostenible de la región.
rmlgv
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Rodrigo Pacheco debuta con sólida victoria en el Cancun Country Open 2026
Nación
Luisa Alcalde cambia lista de periodistas tras polémica; especialista acusa maquinaria para generar red de odio contra Sheinbaum
Metrópoli
Metro CDMX activa marcha de seguridad en 7 líneas por lluvias; trenes reducen su velocidad
Estados
Yucatán presenta su oferta de turismo en IBTM Americas 2026; buscan atraer congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos
Espectáculos
Cancelan show de Luis R. Conriquez y Óscar Maydon en Fresnillo, buscan evitar apología del delito
Espectáculos
¿Quién es María Karunna? La cantante con mucho ritmo llega a La Granja VIP como octava revelada
Al día
Azucena Cisneros anuncia apoyo de 400 pesos para zapatos escolares en Ecatepec
Espectáculos
Sandra Cuevas será sometida a cirugía de más de diez horas, ¿Se hará nuevo arreglito?