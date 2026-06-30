La planta de amoniaco de Topolobampo ubicada en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, presenta avances del 95% y fue aprobada desde “hace muchos años” a través de consultas ciudadanas, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum ante protestas y críticas en redes sociales por los daños que representará al medio ambiente.

“Ya solo le falta el 5% para terminarse, se hizo un estudio de impacto ambiental muy elaborado, esto durante el periodo del presidente López Obrador, porque entonces empezó la construcción de la planta. Se hizo un estudio de impacto ambiental que exigió medidas de mitigación, que incluso van a mejorar una parte del estero que está ahí. Y además hubo una consulta a la población en donde ganó que se construyera”, aseguró.

Durante la conferencia matutina de este martes 30 de junio, se le expuso a la Mandataria federal el descontento de comunidades indígenas ante este megaproyecto de la empresa suiza-alemana Proman Gas y Petroquímicas de Occidente (GPO). La presidenta de México indicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio el visto bueno desde 2014.

“La Semarnat en su momento los avaló y hubo una consulta pública donde votó la gente, sí o no. Y la mayoría de la gente dijo, sí. O sea, no es que se haya hecho a espaldas de la gente. No es que no haya habido estudio de impacto ambiental. No es que no hubiera medidas de mitigación. Entonces, le falta el 5% o menos creo, para terminarla”, reiteró.

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En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo mencionó que su gobierno busca la soberanía alimentaria a través de la producción de fertilizantes y de la mano con la empresa filial de Pemex, Grupo Fertinal. Así, explicó que la planta de amoniaco cuenta con 95% de avance y escucharán las demandas de quienes están inconformes con la instalación de este proyecto alemán.

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“Se va a seguir hablando con todos y se va a escuchar. Pero es importante que se conozca porque no es que va a iniciar la construcción. Durante cuatro años, pues prácticamente no había manifestación, entraban, salían los trabajadores y construían. Entonces, se habla con todos, pero es importante que se conozcan las razones que se tuvo en su momento para poder echar adelante esta planta de fertilizantes”, dijo esta mañana.

La Mandataria federal señaló que en la página de Semarnat están públicos los estudios ambientales y las medidas de mitigación para la construcción de la planta. A su vez, defendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador la autorizó para garantizar la soberanía alimentaria, a pesar de las manifestaciones de comunidades indígenas.

“Algunas (comunidades) no todas, algunas, y algunos miembros de comunidades y se habla con todos. Hay un equipo allá que ha estado hablando con todos. Con todos, los que se oponen, explicando, hablando como siempre lo hacemos, un diálogo. Pero es importante que se conozca, que ya llevaba muchos años en construcción, que hubo una consulta pública, que se ganó y que se hizo un estudio muy profundo de impacto ambiental”, afirmó.

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Sheinbaum Pardo indicó que dará más información sobre este proyecto “que viene desde 2014” y defendió que las autoridades ambientales en el sexenio de López Obrador evaluaron los posibles daños y realizaron consultas con el objetivo de producir más fertilizantes químicos ante la alza de precio por distintos conflictos mundiales.

“Es importante que todo México conozca estas circunstancias. (...) Y sí hay plantas de amoniaco en muchísimos países del mundo. Si no, ¿dónde se produciría el fertilizante? Entonces, se habla con todos, se tiene diálogo con todos, con todos, con todos. No se usa la fuerza pública en ningún momento, sino el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo”, expresó.

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La empresa extranjera Proman GPO anunció la primera planta de amoníaco en la costa del Pacífico de México para la producción de fertilizantes. De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam), México importa alrededor del 80% del amoníaco que consume y, en 2024, importó 3.7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados.

Desde hace semanas, ambientalistas y miembros de comunidades indígenas de la bahía de Topolobampo bloquearon los accesos a la planta de fertilizante e impiden el acceso de su personal, por lo que la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde llamó al diálogo a las familias que se sienten afectadas por la construcción de dicha empresa.

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El 12 de junio pasado, la secretaria Alicia Bárcena anunció que se va a realizar una evaluación conjunta del riesgo integral que implica la construcción de la planta tras una larga reunión privada con miembros de las comunidades indígenas y del Colectivo, denominado “Aquí No”, la funcionaria dio a conocer que se llegaron acuerdos, en cuanto a la instalación de cuatro mesas de trabajo.

Subrayó que se va a realizar una evaluación conjunta entre autoridades, pobladores y miembros del colectivo “Aquí No”, para determinar si priva un riesgo integral, la operación de esta planta de la empresa Gas y Petroquímicas de Occidente.

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