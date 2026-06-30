“Los terremotos en Venezuela han provocado una devastación muy cabrona, en Caracas, en el municipio de Chacao, es una situación muy similar a la que ocurrió en los terremotos de Turquía, con edificios de más de 10 pisos que colapsaron”, afirmó Héctor Méndez, el “Topo Mayor”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, expuso que hasta las primeras horas de este martes Topos Azteca en esta zona de Caracas han rescatado 20 cuerpos de personas que se encontraban en los escombros en la zona conocida como Palos Grandes, una urbanización en Caracas con edificios habitacionales que no soportaron los dos terremotos simultáneos.

“Lo que ocurrió en Caracas es terrible, muy similar a lo que vimos en el terremoto de Turquía en 2023”, dijo el rescatista de 80 años de edad luego de una larga jornada coordinando y trabajando con las brigadas de Topos Azteca que trabajan en Caracas, en La Guaria y en Playa Los Cocos”, apuntó.

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“Tengo tres grupos trabajando en cada una de estas poblaciones, pero están llegando más brigadas de Topos Azteca de otros países. De Brasil, de Panamá, de Argentina, que ya están aquí trabajando, de Estados Unidos. Tenemos representación en Venezuela de ocho países y vienen más”, comentó.

Incansable, el veterano rescatista mexicano que inició sus labores hace 41 años rescatando víctimas de los terremotos del 1985 en Tlatelolco, en la Ciudad de México, es el líder de miles hombres y mujeres en varios países que han acudido a terremotos, huracanes y otras tragedias en más de 30 países.

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Los Topos Azteca siguen escarbando en Venezuela en busca de sobrevivientes y rescatando cuerpos luego de los terremotos del pasado 24 de junio. Foto: Especial

Después de recibir suero, para recuperarse, en medio de la tragedia, aún sonríe, bromea, diciendo que lo picaron varias veces los servicios médicos de rescate, porque pensaron “que estaban practicando con muerto fresquecito”.

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“Nos estamos moviendo de La Guaria hacia Chacao, en Caracas. Ando viendo a los compañeros para que todo el mundo ande bien. Cada uno de los tres grupos tiene buenos liderazgos”, comentó Don Héctor Méndez.

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“Soy el rescatista más viejo a nivel mundial activo. Tengo el compromiso con el pueblo venezolano de cumplir hasta el último momento. Los mexicanos tenemos palabra. Ya había estado acá en Cumaná en el terremoto hace 20 años y también en la Tragedia de Vargas, en la costa venezolana, en 1999”, recordó.

Sin apoyos gubernamentales, sin recibir donativos ni solicitarlos, Topos Azteca viajó a Caracas con el apoyo de Copa Airlines, los Topos Azteca siguen escarbando en Venezuela en busca de sobrevivientes y rescatando cuerpos luego de los terremotos del pasado 24 de junio que hasta el momento reportan más de mil 700 personas fallecidas y 3 mil heridos.

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