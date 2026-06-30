David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa) informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cuenta un registro sobre sustancias anestésicas, incluida el fentanilo de uso médico, para regular las condiciones en las que pueden utilizarse.

“Es muy relevante poder separar el uso médico del abuso en el consumo de ese tipo de sustancias. No se pueden prohibir todas porque sí se requieren en situaciones de anestesia usar algunos de esos tipos de medicamentos. En relación al dolor, lo que estamos tratando y es muy importante tener alternativas del manejo de dolor, porque ahí sí hay sustitutos como pregabalina, etcétera, que pueden ser usados con un uso muy efectivo”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este martes 30 de junio, el funcionario indicó que algunos anestésicos sí se requieren para cirugías por lo que no se pueden prohibir. Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, mencionó que el fentanilo en México tiene una regulación muy estricta.

Lee también Sheinbaum anuncia que hoy sale avión de México con ayuda humanitaria para Venezuela

“México se caracteriza por tener el marco regulatorio más profundo de Norteamérica en el contexto de los precursores químicos para hacer fentanilo grado médico. Y luego tenemos otros tipos de fentanilos, de hecho, son varios fentanilos, se puede decir, que son no de grado médico y que son drogas sintéticas producidas bajo diseño”, detalló.

Explicó que el fentanilo se utiliza para procedimientos quirúrgicos y para el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer. Por lo que la regulación mexicana prevé una estricta metodología para el control de los precursores que se utilizan para la producción de ese tipo de fentanilos.

[Publicidad]

apr