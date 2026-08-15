Mundo | 15-08-26 | 07:49 |

Las fuerzas marroquíes interceptaron este sábado a 148 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que pretendían cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) a Ceuta, informaron a EFE fuentes de Seguridad.

Las mismas fuentes indicaron que 128 son originarios de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí.

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