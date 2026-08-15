Un perfume es mucho más que un aroma; en realidad, es parte de nuestra identidad y una manera de expresar lo que nos gusta. Su olor nos acompaña todo el día, puede despertar recuerdos y convertirse en un toque muy distintivo.

Así que si estás buscando una fragancia nueva y de temporada, entonces debes echarle ojo a La Bomba de Carolina Herrera. Aquí te decimos qué notas tiene y cuál es su costo.

¿A qué huele La Bomba de Carolina Herrera?

La Bomba de Carolina Herrera mantiene una esencia elegante y femenina; desde el frasco observamos detalles que evocan el romanticismo de la temporada.

Su envase se encuentra inspirado en una mariposa, representando la libertad y transformación de la mujer. Por la parte frontal se aprecia un dispensador rosa pastel con dorado, que produce una bruma suave.

De acuerdo con la marca, esta fragancia es ideal para personas que buscan un aroma dulce. Principalmente, ofrece una combinación de notas frutales y florales, perfecta para quienes buscan destacar y dejar una estela memorable en cada paso.

La Bomba de Carolina Herrera. Foto: Sephora

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El perfume proyecta una esencia cálida; de manera particular, en sus notas de salida destaca la pitaya exótica o fruta del dragón, que aporta un toque tropical, jugoso y chispeante.

Mientras que en el corazón destacan la peonía roja y la flor de frangipani, otorgándole sensualidad. Finalmente, su infusión de vainilla solar y pachulí crea una estela romántica en la piel.

¿Cuánto cuesta el perfume La Bomba de Carolina Herrera?

En la tienda en línea de Carolina Herrera, el perfume tiene un precio de $1,985 con 30 ml, de $2,880 con 50 ml, de $3,690 con 80 ml y de $5,145 con 200 ml.

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Si quieres llevarlo en tu día a día, te conviene comprar la versión más grande. Pero si lo necesitas para una ocasión especial o un viaje, tal vez te convenga la presentación travel size.

Carolina Herrera ofrece un aroma dulce y sensual en su perfume La Bomba. Foto: Sephora

La Bomba es un perfume pensado para las amantes de lo femenino, que disfrutan mostrar su personalidad a través de las notas. Y lo mejor es que puede conseguirse en diferentes presentaciones y precios.

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