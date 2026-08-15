Las joyas son mucho más que un accesorio; en realidad, pueden cambiar por completo un look y darle identidad. A través de cada pieza, permiten expresar un mood y eso se refleja en la nueva colección de Guess.

Esta marca presenta su lanzamiento Mamounia, con diseños pensados para llevar al siguiente nivel tu estilo. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

¿Cómo es la colección Mamounia de Guess?

Porque el estilo empieza con los pequeños elementos de un atuendo, Guess presenta su selección de pulseras, aretes y collares dirigidos a quienes disfrutan experimentar con accesorios y encontrar nuevas formas de llevarlos.

Ya sea combinando varias piezas u optar por una sola, Mamounia es la invitación para jugar con joyas y hacerlas parte de ocasiones casuales o especiales.

Guess destaca colores como el morado, azul y rosa en esta nueva colección. Foto: Cortesía Guess

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Particularmente, estos accesorios presentan una combinación de dorado con cristales multicolor:

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Collar Guess Mamounia: destaca por una cadena de eslabones gruesos de tono dorado brillante, y se enmarca con un colgante circular tipo moneda adornado con cristales multicolores y en acabado pavé.

Aretes Guess Mamounia: cuentan con un cierre clásico de mariposa, que proporciona un ajuste firme y cómodo. Mientras que su combinación de acero dorado, con incrustaciones de cristales de colores, aporta un brillo sutil a la pieza.

Anillos Guess Mamounia: ideal para llevar del diario; su superficie incorpora una textura labrada en relieve junto con el nombre de Guess. Además, destaca por su diseño ancho y cómodo que permite llevarlos solos o combinados con otros artículos de la colección.

La colección Mamounia de Guess integra acabados dorados. Foto: Cortesía Guess

¿Dónde comprar la colección Mamounia de Guess?

Esta colección ya se encuentra a la venta en México, a través de los canales oficiales de Guess: app, tienda en línea y puntos físicos.

Los precios van de los $1,399 a los $1,799, sólo considera que al comprar tanto en la app como en su sitio web se suman los gastos de envío.

Sin duda, la colección Mamounia confirma que los pequeños detalles pueden hacer la diferencia en un look, dándole carácter y permitiéndote expresar tu personalidad.

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