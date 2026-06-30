El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que las autoridades sanitarias mantienen un sistema de vigilancia en todo el país con motivo de la Copa Mundial de la FIFA y que, en promedio, se atiende diariamente a unas 670 personas en las sedes donde se realizan los partidos y actividades relacionadas con el torneo.

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que la mayoría de los casos atendidos corresponden a lesiones menores, contusiones, heridas y laceraciones, mientras que únicamente se ha registrado un fallecimiento.

“En promedio, se están atendiendo alrededor de 670 personas en forma cotidiana en los centros donde se están llevando a cabo los partidos, aunque el sistema de vigilancia es en todo el país”, señaló.

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Kershenobich explicó que el único deceso reportado ocurrió en una sede mundialista, donde una persona sufrió un infarto.

Asimismo, indicó que cerca de 25 personas han requerido traslado a hospitales para recibir atención especializada.

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“Hemos tenido alrededor de 25 personas que requieren ser enviadas a centros de atención hospitalaria; sin embargo, todos ellos se han recuperado satisfactoriamente. No hemos tenido ningún otro fallecimiento fuera de ese infarto”, afirmó.

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El titular de Salud destacó que las autoridades también han monitoreado posibles incidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol o sustancias, aunque aseguró que la situación se mantiene dentro de parámetros normales.

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“Prácticamente se ha logrado contener a lo que es la situación normal. Así es que el reporte sigue siendo muy positivo”, dijo.

Finalmente, señaló que el operativo sanitario no sólo se mantiene en los estadios, sino también en las zonas de convivencia conocidas como Fan Fest, y aseguró que las autoridades están preparadas para atender una eventual afluencia masiva de personas en caso de que continúen las celebraciones por los resultados de la Selección Mexicana.

“Estamos preparados para una celebración mucho mayor”, sostuvo.

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em/apr