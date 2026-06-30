El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, reafirmó el compromiso del gobierno federal para eliminar el VIH como problema de salud pública en México hacia 2030, mediante una estrategia basada en la detección oportuna, el tratamiento universal y la prevención.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que gracias a los avances científicos y al acceso a medicamentos, las personas que viven con VIH pueden tener una expectativa y calidad de vida prácticamente normales.

“El objetivo es eliminar el VIH en nuestro país para el año 2030”, afirmó Kershenobich, al señalar que el acceso a pruebas de detección y tratamientos antirretrovirales gratuitos está garantizado en las instituciones públicas de salud.

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El secretario explicó que actualmente se estima que alrededor de 460 mil personas viven con VIH en México.

De ellas, cerca del 70% conoce su diagnóstico y, entre quienes reciben atención, el 95% se encuentra en tratamiento y con control viral.

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Sin embargo, advirtió que aún es necesario identificar a miles de personas que desconocen que portan el virus.

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Kershenobich subrayó que una persona con carga viral indetectable no transmite la enfermedad, por lo que el tratamiento también funciona como una herramienta de prevención.

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Asimismo, destacó la disponibilidad de tratamientos preventivos antes y después de una posible exposición al virus, así como la realización de pruebas gratuitas en unidades de primer nivel, campañas de salud y centros especializados.

“El concepto importante es que México asegura el acceso a la prevención, a la detección y a la atención”, señaló el secretario, al destacar que estas acciones forman parte del fortalecimiento del sistema universal de salud.

em/apr